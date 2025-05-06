女學生捧癩蛤蟆high喊「你看我的青蛙」 校長曝不說破原因

女學生興奮攤掌問：「校長！你看我的小青蛙！」。（擷取自溫上德臉書）

2025/05/06 12:16

〔記者劉人瑋／台東報導〕當學校的孩子誤解了學校的小動物時，師長是否要及時糾正？台東溫泉國小位在知本，附近生態豐富，近來有個小女孩給校長溫上德看「小青蛙」，但清楚可見的就是隻小癩蛤蟆被小女孩當成寶、不斷捧玩。溫上德只是告訴她，不要再亂玩小動物了，快把牠放回池中，溫上德說，我還是希望她有個快樂的童年「這樣就好了，再大一點應該就會知道了」。

溫上德將小女孩手捧的「青蛙」拍照後，就叮嚀她快將小動物放回池內，溫上德的出發點是想要小女童保有個快樂的童年，不要記得自己曾經捧過相對外表不討喜的癩蛤蟆，雖不知小女童的童年是否保證快樂，但見到這張照片的網友們明顯挺歡樂。

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溫上德說，學校池塘中常常會有許多生物，像是蝌蚪或小青蛙，許多成年人也分不清到底是青蛙還是癩蛤蟆，但當時小女孩興奮的跑到自己跟前、攤開合什的雙掌，說道「校長！你看我的小青蛙」但她手中的明明就是十分深色的癩蛤蟆，連肚皮都偏黑。

還在考慮「到底要不要告訴她？當師長的有義務要灌輸正確的概念」，但見到小女孩如獲至寶、不停把玩著「小青蛙」，溫上德猶豫一下後只告訴她：「不要讓小動物離開棲地太久，這對牠不好」，要求放回池中。溫上德說，還是希望給她一個快樂的童年，願她能一直保有這份喜悅。

雖然對許多人來說，癩蛤蟆外表實在醜得有點可怕，並帶有毒性。但台東當地知名生態專家「山豬」呂縉宇說，其實校長做得也沒錯，拉高層級來說，癩蛤蟆也是青蛙的一種，「沒問題的」。

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