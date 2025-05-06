農藥殘留超標！ 「小磨坊」進口越南黑胡椒2萬公斤被攔截

知名香料品牌「小磨坊」輸入的越南黑胡椒原粒，因農藥殘留超標在邊境被攔截。（食藥署提供）

2025/05/06 11:11

〔記者邱芷柔／台北報導〕知名香料品牌「小磨坊」輸入的越南黑胡椒原粒傳出農藥殘留超標！食藥署今（6日）公布最新一波邊境檢驗不合格名單，小磨坊國際貿易股份有限公司自越南進口的黑胡椒原粒，被驗出燻蒸劑「磷化氫」超標，全批2萬公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，這批產品由越南PHUC THINH EXPORT IMPORT INVESTMENT CORPORATION製造，使用燻蒸劑處理後殘留過量，檢出殘留量為0.02ppm，超出法定限量0.01ppm。

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鄭維智指出，自2023年10月28日至2024年4月28日，邊境共受理越南進口黑胡椒41批，其中有3批不合格，違規率達7.3%，主要違規原因為檢出蘇丹色素或磷化氫。針對該類產品，食藥署自去年11月8日起即實施「監視查驗」，也就是每一批進口產品都必須通過農藥殘留與蘇丹色素檢驗，合格後才可通關，該措施預計持續至2026年1月17日。

值得注意的還有一批來自印尼的「脆皮花生（香蔥風味）」，黃麴毒素超標百倍。鄭維智說，這批產品由明進貿易有限公司進口，黃麴毒素B1檢出值高達310µg/kg、總黃麴毒素312µg/kg，法定限量B1限2µg/kg、總量限4µg/kg。換算下來黃麴毒素B1超標達155倍，總黃麴毒素則超標78倍，依規定全數退運或銷毀。

鄭維智說，印尼調製花生近半年111批報驗中就有6批不合格，不合格率為5.4%。自5月6日至6月5日，食藥署將加強印尼報驗的調製花生產品，抽驗比例提高為20%至50%。

最新邊境不合格名單共有10批，農藥殘留違規品項除小磨坊黑胡椒外，還包括中國花椒粒、新鮮南瓜，以及巴基斯坦香料粉，均因殘留超標遭退運。重金屬殘留有2批違規，包括自中國進口的「七葉膽」，檢出鉛每公斤4.6毫克，超出限量逾15倍，另一批瑞鶴國際企業自越南進口的鮮榴槤，則檢出鎘每公斤0.07毫克。

此外，日系頂級超市「裕毛屋」自日本輸入的「醋醬油」，及森杰有限公司自越南進口的「冷凍鯰魚片」，分別被檢出防腐劑雙十二烷基硫酸銨、磷酸鹽違規，雙雙被攔截。

來自印尼的「脆皮花生（香蔥風味）」，黃麴毒素超標百倍。（食藥署提供）

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