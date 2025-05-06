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    霸王級寒流後再次嚴重減產 玉井老街純鮮果芒果冰單日限量推出

    天氣逐漸炎熱，玉井老街的芒果冰深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    天氣逐漸炎熱，玉井老街的芒果冰深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/06 11:03

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕連日來中午氣溫都飆到36度，觀光客湧入台南玉井老街，呷芒果冰消暑一下，但受天候因素影響，國內芒果產量銳減，歉收程度被認為是9年前霸王級寒流以來最嚴重，由於店家貨源短缺，純鮮果芒果冰也只能單日限量推出，饕客「有錢也吃不到」。

    玉井區農會果樹產銷第33班長賴永坤預估，今年收成可能只有正常時期的5分之1，這是2016霸王級寒流侵襲以來，減產最嚴重的一次，物稀為貴，無論鮮果或加工果，價格都可能飆漲。

    賴永坤表示，其實今年芒果花開得不錯，但農曆春節後，卻面臨持續低溫，衝擊著果率，出現大量空包彈，影響實際產量。

    因南部芒果產量銳減，鮮果貨源不足，玉井區農會，以及一些店家的芒果冰，只能使用冷凍切丁來替代，口感上仍是有差異。

    玉井老街知名的「有間冰舖」，則走訪中南部農民，尋找鮮果芒果的貨源，業者簡瑞男說，目前是土檨仔、金煌與玉文等品種，供應量仍不足。

    簡瑞男提到，現階段貨源不穩定，且購進成本相當貴，以金煌為例，每台斤超過200元，鮮果芒果冰限量推出，價格也被迫調漲。

    簡瑞男指出，有別於一些店家鮮果、冷凍果混合的芒果冰做法，他將純鮮果與冷凍果的芒果冰分開賣，售價也不相同，讓顧客自己選擇。

    簡瑞男強調，雖然鮮果口感比較好，但冷凍果以愛文品種為主，仍吸引死忠的饕客指定，各有支持者。

    芒果嚴重減產，貨源不足，玉井老街知名冰店的鮮果芒果冰只能限量供應。（記者吳俊鋒攝）

    芒果嚴重減產，貨源不足，玉井老街知名冰店的鮮果芒果冰只能限量供應。（記者吳俊鋒攝）

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