高中生研發車禍自動警報救命神器 奪全國專題製作競賽冠軍

僑泰高中潘厚愷（左5）、孔昱仁（右5）等5位同學，以「車禍自動檢測SOS警報系統」拿下全國第一。（記者陳建志攝）

2025/05/06 11:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中僑泰高中潘厚愷、孔昱仁等5人，因看到許多車禍傷者無力對外聯繫、求救，而錯過黃金救援時期死亡，結合語音、通訊等模組，自己寫程式，歷經1年不斷測試改良，研發出「車禍自動檢測SOS警報系統」，當車禍發生碰撞時，會自動定位撥打110報案及發送訊息給緊急連絡人，車門還會自動彈開，因兼具實用和創意，一舉拿下全國高中專題實作及創意競賽動力機械群專題組第一名。

僑泰高中潘厚愷、孔昱仁、郭家睿、盧柏諭、劉峻廷等5位同學，在丁主珉、盧彥翔2位老師指導下，研發這套「車禍自動檢測SOS警報系統」，主要結合GPS定位及語音功能，當車輛發生碰撞事故時，會自動撥打110及發送訊息給緊急聯絡人，就算傷患昏迷，系統也會自動進行語音播報。此外，在撞擊瞬間車門會自動解鎖，並閃爍危險警示燈號，同時間蜂鳴器也會響起，吸引周遭人、車注意，可說是發生車禍的救命神器。

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潘厚愷說，雖然目前部分進口車有車禍自動通報功能，但只能通報原廠，但改良後這套系統能直接通知警方與親友，及時進行救援處理。不過因通訊功能牽涉程式設計，須自己寫程式，過程中可說吃足了苦頭，前後歷經2、3個月和同學、老師，不斷的討論、修改，終於一一克服困難。

孔昱仁則說，當初會想研發這套系統，是因為看到許多車禍發生後，傷者無力與外界聯繫，導致錯過黃金救援時期而死亡，尤其今年1月楊梅休息站發生自撞車禍，卻因車門無法打開及時救援，造成4死4傷的不幸，因此又加入了車門自動解鎖功能，未來希望能和車商合作，將此套系統商品化，真正在車禍事故中救人。

潘厚愷、孔昱仁、郭家睿、盧柏諭、劉峻廷都說，比賽前就很有信心能獲獎，最後如願拿到全國第一名真的很開心，並說從這次的專題製作中，學習到軟體撰寫、文書處理、口語表達和影片剪輯，可說是收穫滿滿。

僑泰高中校長温順德表示，專題實作競賽難度極高，從訂定研究主題，到蒐集資料，再經由彼此討論，最後撰寫成報告，並進行現場解說及答辯，不但要有原創性，更要有實用性，能獲獎非常不容易。尤其連續2年拿下全國第一，可說是替55週年校慶增添光彩。

僑泰高中學生研發「車禍自動檢測SOS警報系統」，車禍發生時能自動撥打110及發送訊息給緊急聯絡人，發揮即時救援的效果。（記者陳建志攝）

僑泰高中學生研發「車禍自動檢測SOS警報系統」，車禍發生時能自動撥打110及發送訊息給緊急聯絡人，發揮即時救援的效果。（記者陳建志攝）

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