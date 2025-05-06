剴剴案5/13一審將宣判 吳靜怡列各層疏失：托育制度心瞎眼盲、選舉掩真相

剴剴外婆（右）5日到台北地院作證。（資料照）

2025/05/06 11:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐1歲10月男童「剴剴」，台北地方法院國民法庭近期審理。對此媒體人吳靜怡列出剴剴案各層面的缺失與問題，怒批，剴剴牙斷身傷，托育制度心瞎眼盲，選舉掩真相，剴剴命喪黑洞！

吳靜怡在臉書PO文表示，你能想像一歲多的寶貝孩子，牙齒被一顆顆拔掉、指甲被撕裂、瘦到皮包骨，最後喪命在一間被稱作「托育家庭」的雜物間裡，連哭聲都沒人聽見嗎？這不是電影情節，而是台灣社會2023年底真實發生的悲劇──剴剴案，一場托育制度的災難、一場社會安全網的全面潰堤、一場權責推諉、政治冷血、選舉遮掩的國家級醜聞！早有前科的保母，為何沒人阻止她再次上工？妳知道嗎？

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吳靜怡分析，托育制度的「心瞎眼盲」，應該檢討結構性漏洞，地方父母官如何守護更多嬰幼兒？剴剴案的核心悲劇源於托育制度的結構性漏洞，剴剴因生母服刑、生父失聯，於2023年8月經財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會（兒福聯盟）安排，由外婆嚴○○與保母劉彩萱簽署托育契約，自9月1日起由劉彩萱及其妹劉若琳照護，兩被告雖持有保母證照並經社會局核准，卻在3個月內將剴剴虐待致死。

吳靜怡指出，剴剴案暴露以下問題，1.社工監督形同虛設，負責訪視的社工陳○潔僅於2023年9月26日、10月23日、11月20日進行三次預約訪視，平均40天一次，違反未預約檢查規定，但她未要求保母填寫成長紀錄，所以未能發現剴剴體重減輕、牙齒斷裂等異狀，甚至刻意誤導外婆稱傷口為「公園摔倒」，更令人髮指的是，陳○潔於案發後建立「愷愷小天使」與「1224意外處理」軟體群組，試圖掩蓋事實，涉偽造文書罪，社工人力不足（每人負責30-40名兒童）與低頻訪視，讓剴剴的苦難無人察覺。

2.托育監管漏洞百出

兒福聯盟未確保保母執行托育規範，缺乏視訊監控或詳細檢查清單，劉彩萱以繩索綑綁剴剴四肢、塞入水桶、餵食爬滿蟑螂的廚餘，甚至讓他冬季裸體罰站，這些殞地行徑在社工訪視時被隱藏，住處的髒亂與菸味也未引發警覺，托育機構監管鬆散，讓保母肆無忌憚。

3. 問責機制軟弱無力

陳○潔涉過失致死與偽造文書，最高刑責僅5年，民眾怒斥其為「人魔社工」。兒福聯盟聲稱依規範訪視，卻未承擔實質責任，引發信任危機。現行制度對社工與托育機構的懲罰過輕，難以遏止類似悲劇。

吳靜怡續指，社會局未追蹤、兒福聯盟卸責、地方政府裝睡，這些不只是官僚失職，而是共犯結構！本案暴露出多個單位和人員在兒童保護網上的疏失或失職，作為承辦剴剴出養安置的民間單位，兒福聯盟在寄養家庭遴選、社工督導方面存在明顯疏失，剴剴過世後的殯葬費用由好心殯葬業者協助，資產數十億的兒福聯盟僅提供市價500元的新屍袋，顯示出對受害兒童家庭關懷的不足，更嚴重的是，因該會董事包含在野立委，外界質疑其在案件爆發初期與部分政治人物間存在利益迴避或輿情壓制問題。其社工陳尚潔案發當夜，社工更與保母一同對醫護人員謊報死因，嚴重違背專業倫理，過程中，涉嫌偽造訪視記錄、疏忽職守，錯失挽救孩子性命的契機。

吳靜怡怒批，新北市社會局是剴剴原生案件的主管單位，在委託兒福聯盟安置後，對後續執行情況缺乏主動追蹤，剴剴寄養在台北市，但臺北市社工體系似乎未被正式啟動協助，此種區域聯防缺失，讓不當事件有機可乘，蔣萬安市長團隊被質疑在大選前得知此事卻保持緘默，未主動對外說明，北市社會局在接獲警方通報時應更主動投入跨區支援。

吳靜怡說，兒童與少年保護業務分散於衛福部社家署、地方社政單位、民間團體等，缺乏統一指揮調度，跨部會（警政、教育、司法、醫療）協作機制不足，社工人力長期不足、離職率高，也使得社安網難以及時覆蓋；法律不足：雖然《兒少權法》《刑法》已有保護兒少條款，但虐童致死案件時有發生，顯示刑責嚇阻力道可能不足，剴剴案前，相關刑法條文最高僅處無期徒刑且可假釋，引發「量刑過輕」的批評。

吳靜怡直言，綜上所述，真正該改變的，不應該只是量刑條文，而是整套無視孩子聲音的制度，從保母登記、社工訪視，到政府與民間的責任迴避，剴剴案帶來的衝擊讓臺灣社會各界在悲痛之餘，形成了改革共識，無論是增設專責機關、人力資源強化，抑或法律層面的補漏加嚴，相關工作都在加速推進中，「不要再等下一個剴剴」，媽媽們呼籲相關改革應速戰速決、確實執行，給所有孩子一張堅實安全的保護網。

吳靜怡呼籲，最後，希望不要有人再刻意消費剴剴，透過廣告、遊行等等奇怪的手法獲得自己的利益造成社會不信任！期盼社會各界促成制度改革的共同努力為優先，而不是告訴我平常不關心政治為開頭的意識操弄，更不要有政治人物平常不關心，突然說要死刑，不然你們絕對就是踩在傷痛上，無恥的大人。

吳靜怡文末表示，愛剴剴，帶著淚水和用巨大的悲痛，整理了這些公開資料，希望5月13日能夠給剴剴一個公道。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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