竹市公立及非營利幼兒園招生 優先入園資格生5/19-5/20線上報名

新竹市公立及非營利幼兒園114學年度招生，今年共增加13班2歲幼兒專班，優先入園資格生可於5/19-5/20線上報名。（記者洪美秀攝）

2025/05/06 11:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處表示，今年公立及非營利幼兒園招生採優先入園資格生與一般生分流登記及線上抽籤，優先入園資格生登記日期為5月19日及5月20日，一般生為5月21日及5月22日，今年也增加共13班2歲幼兒專班，有需要家長可以留意時程。

竹市114學年度公立及非營利幼兒園師生比是1：12，今年114學年度新竹國小附設幼兒園的新建園舍將啟用，預計再增加1班2歲專班及1班3-5歲班，合計增加40名公立優質的教育機會。

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另114學年度竹市公共化幼兒園2歲班在東門國小附幼、北門國小附幼、清大附幼校本部、清大附幼T.O.S.校區、關東國小附幼、舊社國小附幼、香山國小附幼、大庄國小附幼、三民國小附幼、高峰非營利幼兒園、南寮非營利幼兒園、華德福非營利幼兒園等12所調整13班3-5歲班型為2歲專班，提高幼幼班供應量。

教育處表示，竹市目前設有28所公立幼兒園及8所非營利幼兒園，除市立幼兒園（含虎林分班）、新科、建華及華德福非營利幼兒園為設籍竹市幼童皆可登記，各國小附設幼兒園、高峰、陽光、南寮及關埔非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記，福林非營利幼兒園則以北門與載煕國小學區辦理登記；大湖國小學區幼兒得就近登記茄苳國小附設幼兒園。4月18日已公佈各幼兒園招生簡章。

另公立及非營利幼兒園招生，全面線上化登記及報到，優先服務需要協助家庭包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額始提供給一般幼兒就讀，且招生年齡依序以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理。提醒幼童家長，每一幼生以登記一間幼兒園為限，各園登記人數如超過應收名額時，則採抽籤方式決定，可洽：03-542-7974分機202。

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