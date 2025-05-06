鋒面碰觸台灣頭！中部以北天氣不穩防雷雨 週末雨勢恐更大

鋒面已經在台灣北端，接下來鋒面將會斷開，東半段很快向東離開，但是西半段會停留在華南沿海，明白天起逐漸北抬。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/05/06 10:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面接近，大氣不穩定度提高，配合白天熱力作用，今（6日）在中北部、東北部、東部就會有對流系統發展並且帶來短暫陣雨或雷雨的情況，入夜至明（7日）要留意持續雨勢，要到明晚以後天氣才會逐步穩定。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，鋒面已經在台灣北端，接下來鋒面將會斷開，東半段很快向東離開，但是西半段會停留在華南沿海，明白天起逐漸北抬，今晚到明天白天這段期間會持續受到西半段鋒面的影響，大氣不穩定，中北部、東北部、東部地區持續要留意對流系統發展並且帶來短暫陣雨或雷雨的機會，仍可能會有局部較大雨勢，南部、台東亦有局部短暫陣雨或雷雨。

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明晚鋒面進一步往北離開之後，天氣才會逐漸穩定下來，不過各地雲量仍多，中北部、東北部仍有零星短暫陣雨。週四、週五（8-9日）鋒面位置偏北，要注意的是中午過後因為熱力作用在山區發展、擴散帶來的短暫陣雨或雷雨。

週末（10-11日）鋒面再度南下，這次鋒面的規模較大，各地有短暫陣雨或雷雨，要等到下週一（12日）鋒面南下到巴士海峽並逐漸減弱後，各地天氣又會恢復午後局部短暫陣雨或雷雨的型態。下週二（13日）起到下週四（15日）台灣位於太平洋高壓外圍偏南風環境內，預估降雨仍較少，午後局部熱力降雨為主，溫度較高，天氣較穩定，再來的鋒面可能要等到下週五、六（16-17日）之間，也是屬於快速掠過的類型，不過時間尚久，還有待觀察。

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