超前部署！高雄市6900個誘殺器防範「東方果實蠅」

高雄市農業局超前部署，於產區懸掛6900個誘殺器，防範「東方果實蠅」。（記者陳文嬋攝）

2025/05/06 10:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕每年5至7月為「東方果實蠅」族群高峰，高雄市農業局超前部署，攜手大樹、燕巢、大社及六龜等農會，於產業道路旁公共區域，懸掛6900個誘殺器，以降低果實蠅數量及化學農藥使用量，避免影響水果產量，維護食品安全。

農業局根據歷年監測數據發現，東方果實蠅族（簡稱果實蠅）群密度高峰期通常出現5至7月，與水果盛產期息息相關，常見寄主果樹包括芒果、番石榴、蓮霧、荔枝及龍眼等，遷飛能力強且繁殖迅速，雌蟲會將卵產在果實內部，幼蟲孵化後會鑽食果肉，造成果實腐爛，甚至出現落果，令農民十分頭痛。

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尤其天氣變熱有利果實蠅繁殖，隨著高雄天氣逐漸變熱，5月起是重要水果產季，加上距離採收期愈近，水果香氣愈是濃烈，吸引果實蠅垂涎，農民如果未及時防範，將造成水果產量減少，或是果品賣相不佳，將影響農民銷售。

農業局今年特別投入超過200萬經費，與農業部動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場合作，補助大樹、燕巢、大社及六龜區等農會，僱工於果樹開花結果初期，將6900個果實蠅誘殺器懸掛產業道路兩旁公共區域，如田與田間道路及廢耕果園等，以達到撲殺成蟲產下蟲卵效果。

此外，農業局也補助農民採購金額1/3、果樹每公頃最高3000元非化學防治資材，如酵母錠、黏蟲紙、黏膠等，農民如再搭配果品套袋、清除落果等自主管理，藉由綜合防治措施，將可提升防治成效，農民可向農會洽詢補助資訊，市府攜手農會保障農民收益，並確保消費者食品安全。

農業局長姚志旺表示，果實蠅可說是台灣果樹栽培上最大害蟲，不但會造成農民經濟損失，且為鮮果外銷一大障礙，將持續執行重要作物疫病蟲害監測，規劃區域防治，並與產區農會、農友合作，採取多管齊下方式，提升高雄農業生產環境。

高雄市農業局超前部署，於產區懸掛6900個誘殺器，防範「東方果實蠅」。（記者陳文嬋攝）

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