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    北市啟動豬肉標示及抽驗專案 查核肉品產地、標示、來源

    台北市衛生局自即日起至5月底止，啟動「豬肉標示查核暨抽驗專案」。（資料照）

    台北市衛生局自即日起至5月底止，啟動「豬肉標示查核暨抽驗專案」。（資料照）

    2025/05/06 10:02

    〔記者林承鴻／台北報導〕日前首度有自澳洲進口的冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺0.001 ppm （標準：0.01 ppm以下），台北市衛生局說明，該進口商非北市轄管業者。台北市自即日起至5月底止，啟動「豬肉標示查核暨抽驗專案」，強化市售豬肉產品之來源管理與安全把關。

    為確保市民吃得安心，買得放心，台北市衛生局表示，將針對轄內傳統市場、超市、量販店及餐飲業等各類通路，抽驗20件豬肉產品，檢測乙型受體素（含萊克多巴胺），同步查核豬肉原料原產地標示300件，以確認業者標示正確、來源清楚。

    北市衛生局強調，將持續依據風險管理原則加強查驗，若發現產品檢出不符規定，或標示不實、來源不明者，將依食安法等相關規定嚴辦，絕不寬貸。

    北市衛生局統計自2021年至2025年第1季，共抽驗豬肉產品656件，動物用藥殘留檢驗結果均符合規定；同期豬肉產品標示查核共2萬2600件，查獲26件標示不符規定，均已依法裁罰71萬9000元。抽驗及標示查核結果均即時揭露於台北市食材登錄平台「肉品稽查抽驗專區」。

    北市衛生局呼籲，食品業者應確保其供應之豬肉產品品質，符合衛福部食藥署公告之「動物用藥殘留標準」，並確實標示豬肉及其可食用部位之原料原產地，保障消費者知的權利與食的安全。

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