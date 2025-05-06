嘉縣築夢森居建生態窯 體驗課程推動永續飲食

學生進行生態窯點燃儀式。（圖由築夢森居提供）

2025/05/06 09:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉「築夢森居探索生態農場」為通過環境部環境教育設施場所認證的場地，長期推動生態教育，獲國家環境研究院補助經費興建「生態窯」，昨天進行完工點燃儀式，並邀請學生進行「在地食材探索行動」，以當地黑木耳為主食材，結合大西拉雅觀光圈「黃金蕎麥」研發，製作蕎麥風味披薩，讓孩子認識環境友善食材。

築夢森居由劉朝維創辦，15年前將廢棄檳榔園整地、種樹、引水，逐步營造出具有生物多樣性與環境學習價值的基地，發展以體驗式學習與環境教育推廣為核心的「築夢森居」，曾獲國家環境教育獎。

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劉朝維說，「生態窯」由國家環境研究院補助經費支持，透過「手作生態窯工作坊」形式推動，由築夢森居設計課程，邀請自然建築職人賴晨羲親自授課，帶領學員親手參與建構，窯體以天然建材砌築，實踐低碳製程，展現「共作、共學」的環境教育精神。

昨中埔鄉大有國小與嘉義市北園國小學生參與「在地食材探索行動」，先到中埔鄉旭嶺農場參觀黑木耳園，了解木耳的栽培過程，再到築夢森居體驗在地食材認識、披薩DIY與窯烤活動，從產地到餐桌，進行結合土地與味覺的體驗式課程。

啟窯後推出的蕎麥風味披薩，是融合地方農產、健康理念與低碳飲食實踐的教育美食；劉朝維說，生態窯未來將成為體驗課程的核心場域，推動氣候行動、永續飲食、食物與土地的環境教育課程，為了讓人回到土地、用手做、用心體會，透過動手做、慢火煮食，讓參與者體會「生活即教育，土地即教材」的理念。

築夢森居獲得國家環境研究院補助興建生態窯，進行點燃儀式。（圖由築夢森居提供）

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