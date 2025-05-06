善款銳減 屏東創世獲在地企業助辦5/25公益園遊會

創世基金會屏東院歡迎各界參與5月25日下午1點到5點，在縣民公園台糖圓環舉辦的公益園遊會。（記者羅欣貞攝）

2025/05/06 09:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕創世基金會屏東院目前安養54位植物人，今年善款銳減，在地企業獲悉後伸援，將於本月（5月）25日舉辦公益園遊會，協助挹注更多社會資源。

創世基金會屏東院院長林艾樺表示，創世公益園遊會，是每年募集服務經費的重要活動，然而全球局勢動盪不安，地震、關稅等接踵而至，屏東院善款累計至3月已衰退近200萬元，院內目前安養54位植物人，開銷龐大，盼透過園遊會活動挹注力量，歡迎企業及店家捐贈物資、認助攤位、預訂園遊券。

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協助舉辦園遊會的在地企業印象建設，多年來支持創世植物人服務經費，副總黃虹嘉表示，企業責任就是對環境、對人都要溫暖良善，所以持續鼓勵員工及合作廠商加入公益行列，盼透過不斷的努力與創新，為社會和環境做出貢獻，為社區創造價值。

今年公益園遊會以「守護健康、守護地球、守護植物人」為主題，印象建設副總黃虹嘉、屏東玉皇宮總幹事陳仁和、創世屏東院院長林艾樺等人呼籲各界參與園遊會，守護植物人，環保與公益相結合，落實社會永續共好理念。

「永續總動員」公益園遊會，將於5月25日（星期日）下午1點到5點，在縣民公園台糖圓環舉行，預計有70個美食、精品、闖關遊戲等攤位，及節水節電宣導區，以趣味互動和有獎問答，還有許多精彩表演，預訂園遊券享好禮，每張園遊券都能參加摸彩，有機會抽中黃金項鍊等獎項。

認購園遊券可至創世基金會及晨間廚房屏東市各門市購買，園遊會當天至服務台捐贈5張5-6月發票還可索健康雞蛋麵或義工手作提袋，回收廢電池也有限量環保小禮。詳情可上臉書粉專「創世基金會屏東分會」查詢。

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