梅雨首波鋒面下午到 慎防劇烈天氣 未來兩週估溫度偏高

今天（6日）受鋒面影響，各地降雨機率提高，氣象專家指出，預估「梅雨季」首波鋒面將於今日下午至明日通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，且中部以北須慎防「劇烈天氣」發生。（資料照）

2025/05/06 08:36

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6日）受鋒面影響，各地降雨機率提高，氣象專家指出，預估「梅雨季」首波鋒面將於今日下午至明日通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，且中部以北須慎防「劇烈天氣」發生。專家也預估，接下來2週溫度預測指標明顯均高於氣候平均值，天氣大多暖和到炎熱，厚冬衣應可收起來了。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，每年的立夏節氣一過，代表季節轉換的機制已經開始啟動，原本影響我們的環境北風或東北風，也將調整為南風到西南風，氣溫也將轉趨暖和，之前的寒流或是大寒發生的機會也將愈來愈小。

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「林老師氣象站」表示，根據中央氣象署最新系集模式模擬結果顯示，今日起至17日，除去10日至13日期間，因梅雨鋒面帶來顯著降雨緣故，環境氣溫有略下降之外；整體而言在未來2週，溫度預測指標明顯均高於氣候平均值，天氣暖和到炎熱的機會較大。因此預估冬厚衣可以收了，雖然部份區域早晚氣溫可能還是微涼，用薄外衣也就足夠來應付了。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地高溫均在30度以上，南部上看36度。下午至明日「梅雨季」首波鋒面通過；今下午起轉有局部陣雨或雷雨，北台氣溫稍降，中部以北慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生。

吳德榮表示，週四、五鋒面逐漸北移，各地轉多雲時啨，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。週六、下週日另一鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨，氣溫降、北台轉涼，慎防「劇烈天氣」發生。

吳德榮提到，下週一、二各地晴朗穩定，白天炎熱，要注意防曬、防中暑；但早晚偏涼，日夜溫差大，也應注意。下週三、四各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有零星少量降雨的機率。

「林老師氣象站」表示，根據中央氣象署最新系集模式模擬結果顯示，今日起至17日，除去10日至13日期間，整體而言在未來2週，溫度預測指標明顯均高於氣候平均值，天氣暖和到炎熱的機會較大。（圖擷自臉書）

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