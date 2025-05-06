林口教育基金會愛心助學 500弱勢學子受惠

林口教育基金會董事長蔡朝發（見圖）、副董事長蔡淑君、蔡京諭、周起帆等善士合捐128萬元弱勢助學金給林口地區16所學校，讓500餘名學子受惠。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/06 08:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕林口教育基金會董事長蔡朝發甫連任，他將創會董事長盧珍貞、副董事長蔡淑君、蔡京諭、周起帆及董事、顧問們的128萬元善款，分發給林口16校作為弱勢獎助學金，幫助弱勢學子學習，今天起由各校依認定狀況發放，林口地區500餘清寒學子可望受惠；當弱勢學子接到宛如及時雨般濟助，感動得流下眼淚。

林口教育基金會2日舉辦新任董事長交接，由蔡朝發連任，接任第廿三屆董事長，包括立法委員洪孟楷、新北市議員蔡淑君、李宇翔、歷任董事長、董事、林口區關心教育人士、弱勢學生代表等三百餘人到場見證。

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蔡朝發從事建設業發跡，事業有成熱心公益，曾任林口警分局忠孝警友站長、林口國小家長會長，也是林口國中傑出校友；蔡朝發從擔任林口國小家長會長起，協助校方籌措資源，關心弱勢學生10年首接林口教育基金會董事長，持續關切弱勢學生及林口教育，舉辦多元課程、競賽讓學子廣泛接觸。

蔡朝發表示，林口教育基金會去年舉辦科展競賽、音樂饗宴、羽球、熱舞及春聯書法比賽，也舉辦英文單拼字菁英盃、舞林大會等創新比賽，捐贈林口兩個圖書館，充實藏書，推廣閱讀活動，更頒給各校孝悌勵學獎、弱勢助學金，得到家長好評，董事會也有急難救助金，可供應遭受突發狀況的學生家中生活急需，讓每筆善款都百分之百用在公益上。

多名接受基金會濟助，獲得弱勢獎助學金及孝悌勵學獎助學金的學生代表，由家長陪同與會，透露家中經濟不寬裕，但獲頒助學金及孝悌獎助金時，宛如及時雨幫助家中解決燃眉之急，除感激基金會善士、師長，也激勵自己學習，發願未來也要回饋助人。

林口教育基金會董事長蔡朝發（左9）、副董事長蔡淑君（右七）、蔡京諭（左一）、周起帆等善士合捐128萬元弱勢助學金給林口16所學校，讓500餘名學子受惠。（記者吳仁捷翻攝）

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