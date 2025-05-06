05/06 各報重點新聞一覽

中央銀行總裁楊金龍昨提出七點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜。（記者塗建榮攝）

2025/05/06 06:34

自由時報

兩個交易日狂升近兩元 台幣強漲 央行7聲明籲冷靜

新台幣兌美元匯率繼上週五升值九．五三角後，昨續大升九．一九角，兩個交易日狂升近兩元、逾六％。中央銀行總裁楊金龍昨提出七點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜；總統賴清德也發表談話指出，近日台幣強升主要是外匯市場預期心理、外資匯入買超台股所致，代表外資仍對台灣產業深具信心，呼籲大家也要對台灣有信心。

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二階罷免連署 又八區送件 中六羅廷瑋達成率169.3% 中五黃健豪逾5.4萬份

全國大罷免二階送件已到最後階段，昨天共有新北、桃園、台中共八個罷團前往選委會送件，其中台中罷免羅廷瑋的「敲羅行動」送逾四．六萬份連署書，法定門檻達成率一六九．三％；罷免黃健豪的中五罷團「斷健行動」送出逾五．四萬份，達成率與送件數均刷新這波罷免案迄今的紀錄。

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前鄉長鍾福助也涉貪瀆 二崙前後任鄉長 捲光電弊案

彰化地檢署去年八月查獲雲林縣二崙鄉自強市場太陽能光電招租弊案，無黨籍鄉長鍾東榮和鄉代會主席楊世彬已於去年十一月被起訴，檢察官從涉案的金流中又發現，該鄉同為無黨籍的前鄉長鍾福助也捲入其中，只是光電設置地點換成鄉內公墓。檢方日前搜索並通知涉案被告及證人共十四人到案說明，楊世彬及光電業者蔡岳陽等「原班人馬」起訴交保後二度被抓，檢方訊後諭知鍾福助、楊世彬、蔡岳陽分別以十萬、六十萬及五十萬元交保，另有四名光電業者和白手套各以二十萬至四十萬元交保。

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聯合報

台幣狂升…盤中驚見2字頭 楊金龍：有禿鷹

台幣暴力升值，昨盤中升至廿九元價位，面對台幣的「升值之亂」，中央銀行總裁楊金龍昨舉行記者會對市場信心喊話，他表示，央行調節匯市的力道將會逐步加大，希望這波因為預期心理而引發的匯價狂飆能「到此為止」；此外，央行近期發現有「炒匯禿鷹」，並已發出警告，並要求這些短期炒匯資金撤離台灣。

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川普：某時間點會對陸降關稅

美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）四日播出美國總統川普專訪，川普表示會在「某個時間點」降低對中國大陸商品的關稅，「因為不這麼做就無法與他們做生意，而他們非常希望做生意」。

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中國時報

央行總裁楊金龍：過度升值 盼到此為止

新台幣兌美元匯率「升值特快車」5日盤中再度狂飆超過1元，來到29字頭價位，引發出口商、投資人恐慌，驚動府院。在中央銀行強勢干預下，雖守住30元整數關卡，終場仍大升9.19角，以30.145元作收，創逾2年新高價。央行總裁楊金龍5日表示，外匯市場由供需決定，但這次預期心理強烈，「我個人覺得過度升值了」，希望說明後「到此為止」。

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川普揚言 不排除動武拿下格陵蘭

美國總統川普4日再度拋出震撼言論，不排除以軍事手段將格陵蘭島納入美國版圖，並聲稱此舉是出於國際安全考量；同時，美國不會放棄與加拿大「合併」，引發國際社會高度關注。根據美國廣播公司（ABC）最新民調顯示，近8成美國民眾反對以武力入侵格陵蘭。

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罷團二階連署5/5送件對象

二崙鄉長鍾東榮（右）去年因涉入光電弊案被訴，如今檢方又查出前鄉長鍾福助（左）也涉入另一起光電弊案。（翻攝自內政部網站）

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