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    彰化縣議會變花海！王惠美、謝典林送康乃馨 新手爸甜收下

    縣長王惠美送上康乃馨花束祝福議員母親節快樂，男女生都有。（記者張聰秋攝）

    縣長王惠美送上康乃馨花束祝福議員母親節快樂，男女生都有。（記者張聰秋攝）

    2025/05/05 23:46

    〔記者張聰秋／彰化報導〕母親節快到了，今年康乃馨因育苗期受氣候影響，損失約3成、產量減少，價格看俏，成了搶手貨。今（5）日彰化縣議會定期會開議首日，縣長王惠美、議長謝典林準備在地康乃馨送給每位縣議員，男女通通有，提前傳遞節日祝福。

    議長謝典林當場祝辛苦的媽媽們母親節快樂，還特別加碼，送上康乃馨給新手爸爸、縣議員黃柏瑜，恭喜他初為人父，現場氣氛溫馨又有愛。

    王惠美表示，康乃馨是母親節代表花卉，田尾種植面積占全台逾6成，今年受氣候影響損失約3成，預估價格將上揚，鼓勵民眾踴躍選購，用行動支持在地花農。

    有「花卉之鄉」美譽的田尾鄉，康乃馨、非洲菊、菊花到洋桔梗等切花品項齊全，今天，府會攜手推廣在地花卉，用一束花獻給媽媽，也為辛苦的農民打氣， 希望讓節日祝福一樣盛開，也讓議會殿堂花香四溢，秒變成了花海！

    縣議員黃柏瑜（右）接下議長謝典林（左）康乃馨花束，現場氣氛溫馨又有愛。（記者張聰秋攝）

    縣議員黃柏瑜（右）接下議長謝典林（左）康乃馨花束，現場氣氛溫馨又有愛。（記者張聰秋攝）

    府會攜手推廣在地康乃馨，讓議會殿堂花香四溢，秒變成了花海。（記者張聰秋攝）

    府會攜手推廣在地康乃馨，讓議會殿堂花香四溢，秒變成了花海。（記者張聰秋攝）

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