花蓮全國樂樂棒球賽爆裁判爭議 琉球鄉表揚學子「永遠第一名」

琉球國小的五、六年級樂樂棒球隊代表屏東縣遠征全國賽，今天凱旋歸來，鄉長是邀請小小英雄們到鄉公所接受表揚，是真正的琉球之光。（記者陳彥廷攝）

2025/05/05 23:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉琉球國小學子日前代表屏東縣遠赴花蓮征戰全國樂樂棒球賽，五年級隊奪下全國冠軍，原本更為看好的六年級隊，卻身陷計分爭議惜敗屈居第5，鄉長陳國在今天邀請在鄉公所舉返回琉球的學子們接風洗塵，希望五年級隊再接再勵明年再奪冠，六年級則是全島上下心目中的第一名，希望這些學子不要因為人為的爭議而失去熱愛運動的動力。

花蓮縣政府上週舉辦「第十六屆全國樂樂棒球賽」，全台21支隊伍、1000多名小學生到場競技，琉球國小代表屏東從離島漂洋過海翻山越嶺到花蓮比賽，連日激戰後五年級隊擊敗強敵成全國冠軍，但賽前更被看好的六年級隊，卻在接連的爭議計分下受到實質影響無法躋身4強，以第5名作收。

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「一個PLAY就會影響大局」，氣不過的陳姓家長投訴，六年級從預賽晉級8強時就曾發生漏算分數，大會卻沒有錄影，只能靠自行直播的影片判斷才改判晉級，後續8強賽更有個明確的關鍵1分未遭主審計分，比賽終了，主審、壘審與紀錄台三方統計出現分歧，這次縱使直播影片有得分，主審卻堅持己見，且大會未接受賽事過程的申訴，最後想以計分失誤時再提出不同申訴時，卻因超過申訴時間而未果，質疑誤判起因就是計分，後續錄影調閱機制甚至裁判質、量等及事後申訴管道等等的，全都亟待檢討。

「全是琉球之光！」琉球鄉長陳國在今天待小朋友回島後，安排表揚活動，陳國在以小琉球首位職棒選手陳正毅為例，要小朋友努力朝目標前進，別因過程中的風風雨雨而放棄，鼓勵五年級學子明年再接再勵拿下冠軍，六年級生則是琉球人心目中的「真正第一名」，除支持學校、家長爭取權益，鄉公所也將行文向花蓮縣府要求釐清爭議的事發經過。

第十六屆全國樂樂棒球賽為配合教育部舉辦，今年由花蓮縣府承辦，中華民國樂樂棒球協會曾數度前往進行裁判教育訓練，該協會在接獲裁判組的報告後，強調將召開專案會議調查，查明後回覆。屏東縣政府則與琉球鄉公所分頭進行，屏縣府教育處指出，將向學校蒐賽後意見，並綜整學校對比賽建議於全項賽事檢討會提出檢討提案，包括賽程安排及比賽中爭議的加強申訴管道宣導等等，盼學生能在更公平的比賽環境中競技。

琉球國小則說，五、六年級體型較接近，在校內最快的方式就是互相當對手成長最快，賽前評估六年級奪冠機率較五年級更高，如今五年級奪冠，對求學生涯最後一場全國級樂樂棒球的六年級生卻是黯然落幕，許多學生是深覺遺憾，主辦單位應積極釐清。

琉球國小的五、六年級樂樂棒球隊代表屏東縣遠征全國賽。（記者陳彥廷攝）

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