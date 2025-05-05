阿勇師與首席弟子共推傳統辦桌 復刻經典手路菜

王明煌推動古早味辦桌，經典的紅燒魚翅羹是菜色之一。（王明煌提供）

2025/05/05 22:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「辦桌南霸天」之稱的總舖師「阿勇師」汪義勇，與目前於嘉南藥理大學任教的首席弟子王明煌合作，將以《紅圓桌舊食光》一書的內容為主題，推動辦桌盛宴，復刻著作中的經典手路菜，端出系列的傳統佳餚，讓民眾重溫古早美味，本月7日起開放預訂。

《紅圓桌舊食光》由王明煌撰寫，透過汪義勇在內6位名廚的故事與經驗談，精彩呈現傳統的筵席文化，去年出版後，迴響熱烈，擠進人氣排行榜；為回應書迷的期待，師徒再度聯手，推動台南最有溫度的饗宴，讓民眾有機會回味古早。

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這場將傳承的經典景況真實復刻的盛會將於6月7日晚間在中西區南美里活動中心舉行，有王明煌掌廚，書裡提到的手路菜，包含必吃的「紅燒魚翅羹」、「龍蝦三明治」，還有阿勇家餐飲事業的招牌料理「宮煲炒帶子」等，都將上桌。

王明煌說，每桌包含甜品與水果，共10道料理，運用了龍蝦、干貝、烏魚腱、九孔鮑…等高檔食材來設計菜單，還有經典的佛跳牆、麻油激米糕等，菜色豐富。

王明煌邀請阿勇師擔任技術顧問，食材選取、烹調方式等，全程指導，當天現場從菜餚到細節，都在向老台南味道致敬，限量30桌。

王明煌表示，活動強調「台南在地味、一桌舊時光」，以輕鬆復古的小元素為亮點，藉由總舖師的舉手投足之間，讓每位賓客共同感受美好的傳統盛情。

現場會有師傅說菜，享用美食的同時，還能沉浸於屬於自己記憶中的呷辦桌文化；活動當天，賓客也可搶先一窺即將展開的2025台灣美食國際巡迴講座大洋洲線榮耀計畫，見證在地傳統美味走向世界的精彩片段。

當天現場更安排了師徒雙人聯手開桌儀式，限量簽書留念，還有沉浸式互動體驗、驚喜彩蛋演出，不僅吃澎湃，也打造用味覺與記憶編織的宴席。

活動由阿勇家餐飲事業、嘉南藥理大學、和平國際文化公司贊助，於本月7日開賣，受理預訂，每桌1萬8000元，單人價1800元，席位有限，相關資訊可洽艾墨光創意活動事務所 Facebook/Instagram（@imoreshine）。

「阿勇師」汪義勇（右）與首席弟子王明煌（左）聯手推動古早味辦桌，復刻經典手路菜。（王明煌提供）

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