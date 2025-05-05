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    迓媽祖後換王爺生 國定民俗南鯤鯓代天府王爺進香期登場

    國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」本週愈來愈熱鬧。（資料照，記者楊金城攝）

    國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」本週愈來愈熱鬧。（資料照，記者楊金城攝）

    2025/05/05 23:03

    〔記者楊金城／台南報導〕迓媽祖後，農曆4月「王爺生」登場，國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」本週愈來愈熱鬧，台南北門南鯤鯓代天府擠滿各地前來進香的神轎、陣頭。

    有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府，奉祀的「大王」李府千歲神誕日是農曆4月26日，隔天27日則是「五王」范府千歲的神誕日，是南鯤鯓廟全年第一個進香期，海內外的分靈廟宇都會返回南鯤鯓參香謁祖。泰國暹邏代天宮明天（6日）組團來台，9日到南鯤鯓廟舉辦聖誕祈天祝壽大典。

    南鯤鯓廟總幹事侯賢名表示，南鯤鯓廟至今分靈廟宇有2萬6千多間，每年前來南鯤鯓廟的香客近千萬人次。宗教無國界，不涉政治，可安民心，透過信仰，民心更團結。

    李府千歲及范府千歲的神誕日，是南鯤鯓廟最熱鬧、香客最多的進香期。進入農曆4月的進香期，南鯤鯓廟廟埕擠滿各地前來的進香團，和各式陣頭，鑼鼓喧天。

    侯賢名表示，目前登記或約定前來進香的廟宇已上千間，神誕日前的國曆5月10、11、17、18日例假日，進香人潮將是最多，廟方也將在神誕日舉辦祈天祝壽祈福團拜，祈求國泰民安，風調雨順，民生樂利。

    南鯤鯓廟第2個進香期為農曆6月18日的「二王」池府千歲神誕日，第3個進香期為農曆8月15日的「四王」朱府千歲神誕日，第4個進香期為農曆9月15日的「三王」吳府千歲神誕日。

    國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」本週愈來愈熱鬧。（資料照，記者楊金城攝）

    國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」本週愈來愈熱鬧。（資料照，記者楊金城攝）

    國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」登場。（資料照，記者楊金城攝）

    國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」登場。（資料照，記者楊金城攝）

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