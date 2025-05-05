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    遭不明訊號干擾 澎湖花火節開幕式無人機表演「落漆」

    澎湖國際海上花火節開幕，煙火燦爛升空。（曾惠玟提供）

    澎湖國際海上花火節開幕，煙火燦爛升空。（曾惠玟提供）

    2025/05/05 22:41

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕象徵澎湖觀光旺季展開的澎湖國際花火節，今（5）日舉行開幕式，雖然天公作美，無人機秀順利升空，但圖形卻多未展開，根本看不懂，讓現場1萬多名觀眾鴉雀無聲，被喻為史上最爛的花火節開幕式，雖然廠商解釋為「不明訊號」干擾，但令外界質疑編列1500萬元無人機秀，首場就「落漆」，CP值也太低。

    澎湖縣政府旅遊處表示，今年開幕場動用700台無人機，以科技演繹出史努比與其夥伴們的經典場景，搭配長達12分鐘的煙火秀，預計施放30發12吋高空煙火及9075發煙火彈，煙火花色多達100種。今年花火節的最大亮點之一，莫過於開幕當晚的「《花生漫畫》75週年主題無人機燈光秀」。沒想到驚喜最終變成「驚嚇」。

    當無人機群搭配音樂及花火緩緩升空後，始終無法完成圖案，根本看不清楚表演主題，最清楚的只有花生漫畫75年、查理布朗及史努比2個圖案，全場觀眾突然間鴉雀無聲，不像往年開幕式無人機圖案秀出，現場驚叫聲連連，讓許多人當場搖頭，直呼是史上最爛花火節開幕表演。

    針對各界質疑，澎湖縣政府旅遊處表示，今天無人機群飛部分圖形沒有正常展演，廠商回覆係因有不明訊號干擾，經查無人機設備數據，顯示訊號明顯被干擾，目前正深入瞭解希望找出干擾源，後續場次如何避免。 但花火節煙火1750萬 無人機1500萬、舞台1400萬，卻換來如此開幕品質，讓外界相當傻眼。

    無人機圖案多數未展開，被喻為史上最爛花火節開幕式。（記者劉禹慶攝）

    無人機圖案多數未展開，被喻為史上最爛花火節開幕式。（記者劉禹慶攝）

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