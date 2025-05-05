「高鐵延伸宜蘭」民團提7大質疑 鐵道局：持續溝通說明

民間團體「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等，5日於環境部環評會議前召開記者會，質疑「高鐵延伸宜蘭」計畫存在7項重大缺失。 （記者羅沛德攝）

2025/05/05 22:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕高鐵延伸宜蘭案今（5日）進行環評專案小組初審，民間團體提出7大缺失，質疑計畫案程序粗糙，整體效益多來自私人利益。交通部鐵道局否認相關說法，表示將持續透過各管道與地方溝通說明。

高鐵延伸宜蘭案今天進行環評專案小組初審，民團提出7大缺失，包含可行性研究僅17頁；只用4個月時間研究，將10年直鐵方案變高鐵；缺乏客觀系統技術評估；高鐵只比台鐵快5分鐘，經費卻暴增2300億元；整體效益近8成來自私人利益，不具公共性；程序粗糙、忽視在地民意；沿線區域聚落經濟發展效益未納評估方案等。前交通部長賀陳旦也表示，整起計畫案程序不正義，為了想做才補上可行性評估。

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對於外界質疑，鐵道局表示，依據行政院秘書長於2011年11月14日針對「南港至花蓮提速改善計畫」（即北宜新線）函示，交通部須從公共運輸與運具整合的角度，整體分析計畫「各項可能方案」並依法進行環境影響評估，經綜合評估可行後，再提送綜規報告報院核定。

鐵道局指出，該局依照函示，自2012年延續北宜新線相關評估及調查，即多次就不同直鐵路線方案評估，但涉及翡翠水庫集水區保護、繞行路線時間效益有限等因素，難以繼續推動。不過後續因高鐵營運轉趨穩定、南港端預留延伸介面、路線避開翡翠水庫集水區仍具時間優勢等，2019年改採高鐵方案續行規劃及環評。

鐵道局說明，該局歷經4餘年研究規劃，2024年提送階段性報告，行政院今年3月同意可研修正方向，推動後續環評及綜規作業，「僅用四個月倉促完成」並非事實。

鐵道局表示，「可行性研究僅17頁」應指2024年階段性報告內含的可行性研究專章，而非可行性研究報告。其他包括運輸需求規劃、路線及車站工程規劃、用地使用規劃，均於報告內其他章節詳實揭示，整份報告內容達400餘頁。

至於「高鐵僅比台鐵快5分鐘」說法，鐵道局研判，應是採穿越翡翠水庫集水區的北宜直鐵路線方案來比較，但此方案於評估階段因穿越集水區被環團等極力反對，已確認方案不可行，以此方案做為比較恐生誤導。

對於「計畫整體效益多來自私人開發利益、不具公共性」，鐵道局強調，高鐵節省旅運時間、減少空污及交通等社會成本外，西部高鐵推動經驗亦顯示，對交通、觀光、產業與都市發展皆具高度公共利益，此乃全體國人所共享。

至於沿線農地使用、噪音振動與禁限建區等疑慮，鐵道局表示，皆已列為環評重點項目。後續亦將持續透過各種管道，秉持公開、透明原則與地方進行溝通及必要說明。待計畫核定並確認路權範圍後，將召開用地相關說明會，確保資訊公開透明，積極釐清民眾疑慮。

另外，針對今天的初審會議，鐵道局表示，環評通過與行政院核定是計畫推動的兩大先決條件，缺一不可，將依據初審結論積極補充資料與說明，期儘速再提專案小組審查。

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