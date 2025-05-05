週二鋒面通過！白天各地悶熱 午後慎防大雷雨

週二全台天氣轉趨不穩定，午後至晚間多地有雷陣雨發展，出門記得攜帶雨具。（資料照）

2025/05/05 22:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署預報，明（6）日鋒面通過，全台水氣增加，天氣轉趨不穩定，白天悶熱、午後易有雷陣雨，晚間起降雨範圍擴大，外出建議攜帶雨具備用。

氣象署表示，週二清晨中部以北山區有零星降雨，白天北部與東北部地區開始有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部與東部地區也有局部雷陣雨，山區有局部大雨的機率。而晚上開始中南部及花蓮也開始轉為有陣雨或雷雨的天氣，台東亦轉為有局部短暫陣雨，中部以北及宜蘭、花蓮有局部大雨發生的機率，請留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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氣溫方面，週二各地普遍為28至32度，整天偏悶熱。各地低溫則普遍為24至26度。離島部分，澎湖氣溫24至28度；金門氣溫23至29度；馬祖氣溫21至25度。

週二西南風偏強，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

天氣風險公司分析，週二鋒面逐漸南下通過台灣上空，將持續影響至週三，中部以北及東半部降雨機率提升，局部地區可能出現較大雨勢；南部與東南部則受影響較小，但也不排除局部短暫陣雨或雷雨的可能。

紫外線方面，週二除新北市為「中量級」外，其餘各地皆為「高量級」至「過量級」。

空品方面，根據環境部預報資訊顯示，週二受鋒面影響，環境風場為西南風，局部地區受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好，北部污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，週二各地高溫約28至32度，南部與東南部氣溫仍偏高，感受悶熱。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週二除新北市為「中量級」外，其餘各地皆為「高量級」至「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週二宜蘭與花東空品良好，其他地區多為普通等級，北部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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