電氣神將開光進駐龍元宮 「神龍鬧鎮」5/18遶境大溪永昌宮會香

龍潭龍元宮喜迎黑虎將軍開光入神，圖左為操刀的台灣塑神藝師李育昇。（記者李容萍攝）

2025/05/05 21:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭龍元宮延續去年建廟200年總體策展願景，主委林錦浪今（5）與副市長蘇俊賓主持「黑虎爺將軍」開光入神儀式，成為武財神座下賜福護財、守護孩童的全新神將，兩人宣布今年第4屆「神龍鬧鎮」18日起展開慶祝神農大帝聖誕活動，黑虎爺將軍將入陣隨同龍元宮神農大帝五穀爺遶境22公里至兄弟廟─大溪永昌宮會香，讓更多人感受到傳統廟宇文化精彩的魅力。

這尊黑虎將軍神將由台灣塑神藝師李育昇操刀，結合廟內信仰圖像重新演繹，以現代複合媒材輕量化打造，呈現威嚴、親和的台味電氣神將，為全國罕先黑色翅膀的黑虎爺神將，寓意「如虎添翼」、「財氣飛來」，肩膀與腹部鑲嵌台灣原生種貓科石虎圖騰，象徵守護兒童與生態環境的雙重神能。

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值得一提的是，神將臉部設計保有萌態與神威，身上貼金掐金工藝打造火紋虎斑，象徵2025乙巳年木火相生、火年旺財的吉兆。其鬍鬚也具備貓科動物觸鬚特性，據說若在遶境過程中鬍鬚自然脫落，撿拾者將獲得神將賜福，另神將胸前懸掛一對極具趣味與寓意的刺繡飄帶，上書「拈虎鬚大發財，摸虎尾保安康」，由超台書藝設計師「廖小子」題字獻藝，展現信仰、創意與藝術的巧妙交織。

蘇俊賓表示，龍元宮不僅在台灣傳統宗教信仰中走在創新的最前線，更成功透過設計與跨領域合作，在傳統廟宇文化裡面進行世代對話，讓年輕世代與外國遊客都有機會接觸、認識廟宇文化，繼續代代傳唱龍元宮200年的信仰故事，也為傳統注入新活力。

林錦浪說，今年系列活動結合神農文化祭、酬神夜戲、百草廟市與親子封街塗鴉，融合客庄音樂會、信仰文創與青創品牌，並導入AI多語音導覽與國際旅客走讀，打造兼具文化、產業與觀光價值的創新廟會體驗；「神龍鬧鎮」遶境將於18日起駕，廟方邀請市民一同徒步參與會香遶境，並祈願五穀爺保佑大家平安順利、心想事成。

包括神龍鬧鎮總展人邱子軒、塑神師李育昇、市府民政局專門委員魏淑真、客家事務局專門委員黃泓家、青年事務局專門委員沈世國、龍潭區長鄧昱綵、市議員徐玉樹、劉熒隆等人均一同出席。

桃園市副市長蘇俊賓（左2）主持龍潭區龍元宮黑虎將軍的開光入神。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（中）主持龍潭區龍元宮黑虎將軍的開光入神。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左3）宣布今年第四屆「神龍鬧鎮」活動啟動。（記者李容萍攝）

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