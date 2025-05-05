花蓮外海連7震 專家：正常能量釋放

花蓮外海發生芮氏規模5.9的地震。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/05 20:46

〔記者林志怡／台北報導〕今日晚間花蓮外海連續發生地震，且主震規模達到5.9，影響範圍幾乎擴及全台，中央氣象署也預警，未來3天內不排除再有規模5至5.5的餘震出現。對此地震專家指出，晚間的一系列地震屬於正常能量釋放，民眾不用太擔心，不過先有較大規模的前震後才出現主震的情況確實較少，發生機率落在5%左右。

中央氣象署指出，今日花蓮東側外海於晚間6時9分發生芮氏規模5.5的地震，地震深度約6.1公里，花蓮縣鹽寮測得最大震度4級，花蓮市、宜蘭縣澳花、南投縣合歡鄉也測得震度3級，其他地區也有1級、2級震度。

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隨後在晚間6時53分，花蓮外海再發生規模5.9的地震，且與前2次地震發生位置相近，深度僅6.6公里，花蓮市測得最大震度4級，宜蘭縣、台中市、南投縣、雲林縣、彰化縣等也有3級震度，其餘各地普遍有1級、2級震度。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，今晚的地震屬於菲律賓海板塊隱沒至歐亞路板塊下方過程中引發的隱沒帶地震，附近區域的地震深度從淺到深都有，今晚較大規模的地震發生後，未來3天內都不排除再有規模5至5.5的餘震發生。

對於今晚的地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，其實放眼較長時間來看，花蓮外海較大規模的地震並不少見，晚間的一系列地震也屬於地殼的正常能量釋放，民眾不用太擔心，但畢竟主震規模已經達到5.9，未來可能再有比較大規模的餘震出現。

此外，對於今天先有規模5.5的前震，再有規模5.9的主震，郭鎧紋表示，一般的地震序列都是大的主震先行，之後再陸續有較小規模的餘震出現，這樣先有較大規模前震後才出現更大規模主震的情況確實比較少見，各國觀測經驗發現，發生率大約落在5%左右。

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