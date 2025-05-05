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    中市6千多支三色號誌 議員質疑多數設在市區應滾動檢討

    市議員林德宇要求滾動檢討三色號誌燈的設置。（記者蘇金鳳攝）

    市議員林德宇要求滾動檢討三色號誌燈的設置。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/05 20:53

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕道路順暢，交通號誌重要因素之一，民進黨市議員林德宇表示，台中市的紅綠燈三色號誌數為6597支，數量是全台最多，但是多半設在市區，以車流量密集度而言，這樣的設置並非不對，但是交通局在設置時，應「維持行車秩序、降低交通事故」為標準，而且要隨時檢討。

    交通局長葉昭甫表示，中市三色號誌數量目前是穩定全國第一，按照目前的預算，大概每年新增將近60多到70支；這幾年號誌多數應該放在原縣區多一點，市區會有的原因，是因為就像近來有很多重劃區開放，民眾會反應有一些路口沒有紅綠燈，因此市區就會安裝；交通局表示，台中市交通號誌主要依循「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定設置。

    市議員林德宇表示，根據交通局的資料，全台中市三色號誌數，2024年是6597支，根據資料，台中市連續兩年新增數大概都是在100左右，2023年是96支，2024年是108支。

    他指出，按照現有6597支的分配樣態，在原本小台中市區，中西、東南北加西南屯、北屯總共有2847支，比重上大概是43.2％；山線豐原、后里、潭子、大雅、神岡、石岡1498支，大概是22.7%；海線大甲、大安、外埔、沙鹿、梧棲1203，比例是18.2%；屯區大里、太平、烏日、霧峰是1049支，比重15.9%。

    林德宇表示，現有樣態有沒有對錯，也不是說市區將近43%，屯區海線比較少，就是不重視屯區跟海線，在於海線及屯區可能交通的流量、住宅社區大樓興建的樣態，跟市區本來就不一樣，需要用紅綠燈來維持行車秩序，降低交通事故的數可能會比較少。

    林德宇強調，在新增的樣態上，去年屯區總共才做10支而已，問題是屯區包括大里、太平也好，這些都人口正成長的，去年北屯做了21支，北屯因為重劃區，人口數或是社區大樓增加，難道交通局有一個天花板嗎？自己有設限各行政區的新增數，現今原縣區人口愈來愈多，如在海線的梧棲也有新的造鎮區，包括太平也好大里也好，也都有新的造鎮，要求市府應加速辦理縣區的交通號誌的興建。

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