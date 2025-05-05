花蓮外海震不停！ 中央氣象署：3天內恐有5.5餘震

花蓮外海晚間發生芮氏規模5.5的地震。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/05 19:35

〔記者林志怡／台北報導〕今日晚間花蓮外海地牛翻身，且越震越大力。中央氣象署指出，今日晚間花蓮外海發生規模5.9的地震，應是今晚一系列地震的主震，未來3天內不排除再有規模5至5.5的餘震發生，山區土石可能因此鬆動，加上時序即將進入梅雨季，民眾進山務必注意土石情況，並隨時做好防震準備。

中央氣象署指出，今日花蓮東側外海於晚間6時9分發生芮氏規模5.5的地震，地震深度約6.1公里，花蓮縣鹽寮測得最大震度4級，花蓮市、宜蘭縣澳花、南投縣合歡鄉也測得震度3級，其他地區也有1級、2級震度。

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隨後相近區域在晚間6時21分發生芮氏規模4.4的地震，深度為16.7公里，花蓮是測得最大震度3級，但這次僅有宜蘭縣、南投縣、台中市等部分區域測得1級震度。

但隨後在晚間6時53分，花蓮外海再發生規模5.9的地震，且與前2次地震發生位置相近，深度僅6.6公里，花蓮市測得最大震度4級，宜蘭縣、台中市、南投縣、雲林縣、彰化縣等也有3級震度，其餘各地普遍有1級、2級震度。

中央氣象署地震測報中心技正邱俊達指出，今日首次地震發生後，氣象署對宜蘭、花蓮地區發布國家級警報，全台僅屏東、台中南部沒有測得震度，但震度較大區域侷限在宜花，隨後規模5.9的地震影響範圍更廣，氣象署對宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣等都有發布國家級警報。

邱俊達指出，這次地震應起因於菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞，測報中心目前將規模5.9的地震列為主震，包括規模5.5的地震在內，以及期間連續5起規模不到5的地震則視為前震，未來3天內不排除再有規模5至5.5的地震。

此外，邱俊達說，隨著台灣進入梅雨季，近期地震可能造成山區土石鬆動，民眾若有近山，務必注意土石狀況，並隨時做好防震準備。

花蓮外海晚間發生芮氏規模4.4的地震。（圖為中央氣象署提供）

花蓮外海晚間發生芮氏規模5.9的地震。（圖為中央氣象署提供）

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