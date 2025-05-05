白沙屯媽祖進香200年首入南投？「這2座橋」最關鍵

白沙屯媽祖回鑾駐駕雲林縣斗六市，南投民眾期盼「粉紅超跑」進香200年來，能首度進入南投縣。（取自「白沙屯媽祖網路電視台」）

2025/05/05 19:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香進入北返行程，今傍晚「粉紅超跑」媽祖鑾轎駐駕雲林縣斗六市，由於接下來北返可能行經南投縣名間鄉或竹山鎮，將分別取道彰雲大橋或南雲大橋進入，地方民眾說，這2座橋最為關鍵，明早只要確定鑾轎走哪座橋，是否進入南投就會更加明朗了。

白沙屯媽祖進香以無固定路線聞名，近年南投市公所也持續與拱天宮交流，今年南投市長張嘉哲也到拱天宮為媽祖祝壽，並請示是否有機會蒞臨南投市，當時連獲3個聖筊，大大增加白沙屯媽祖首度到南投縣的機會。

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今下午媽祖回鑾行經斗六市時，由於北返路線可能取道彰化二水鄉經南投名間鄉，或經雲林林內鄉進入南投竹山鎮，因此都吸引南投民眾關注白沙屯媽祖動態，最後媽祖鑾轎選擇駐駕斗六市，預計6日早上6點起駕。

南投民眾說，鑾轎不論到名間或竹山，都是白沙屯媽祖首入南投縣，依照目前進度，北返將取道彰雲大橋或南雲大橋，走前者就有機會經二水至名間，後者則是直接進入竹山，只要確定走哪座橋，是否首度進入南投就會揭曉。

白沙屯媽祖回鑾駐駕雲林縣斗六市，南投民眾期盼「粉紅超跑」進香200年來，能首度進入南投縣。（取自臉書「南投人聊天室 2.0」）

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