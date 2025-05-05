200多年墓碑遭盜賣輾轉回原地 譜寫內門大里撓墓園傳奇

有200多年歷史的大里撓墓碑一度被人盜賣，送去花蓮打算磨平另做成新墓碑，但過程中切割機器不斷故障。（記者蘇福男攝）

2025/05/05 19:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄內門區族群多元，當地有不少罕見姓氏，包括力、机、毒、東、買等姓，相傳與平埔族西拉雅族新港社頭目大里撓當年協助清廷平定《黃教之亂》有關，大里撓死後墓碑一度被轉手盜賣，結果發生碑文無法磨平，再度回到內門原墓地的鄉野傳奇。

內門、旗山一帶古名《羅漢門》，因東、西部有阿里山山脈尾端山脊為分界，清代區分為《羅漢內門》和《羅漢外門》，羅漢內門即指位居二仁溪上游的內門地區，羅漢外門即為楠梓仙溪下游河谷平原的旗山地區。

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根據學者調查研究，羅漢門地名係由原住民語直接口譯，但究竟是哪一族群至今尚無定論，目前學界傾向此地早期住民為南鄒族薩羅亞（Saaroa）群屯（墩）社和網社，但這批住民何時又在何種情況下離開羅漢門，至今仍是個謎，清康熙40年代（1700年代）漢人在平埔族大傑顛社之後入墾羅漢門，一度以中埔、觀音亭為開發重心。

位處峻嶺深谷、崎嶇惡地的羅漢門，曾先後發生朱一貴、林爽文事件，被清廷視為最易窩藏反動份子之處，想方設法剷除而後快，乾隆33年（1768年）台灣南部發生黃教之亂，一名竊賊四處偷牛，造成台南新化百姓惶惶不安，清廷因此派水師提督吳必達來台平亂。

當時西拉雅新港社頭目大里撓、大里觀、机振芳等人，率眾協助官兵進入山區剿捕反抗份子，途經羅漢門烏山腳三重埔一帶（今內門三平里），台灣府知府鄒應元認為該處是「最易藏奸出沒之處」，乃要大里撓等人聚集「番丁」，在該處開闢設柵防禦，新港社人因此進入內門北部開墾。

大里撓剿匪有功，乾隆皇帝賜姓「戴」，另賜地封為六品官，大里撓因此帶著族人遷居內門三平里，分成33區屯墾定居，衍生出橫山宋江陣，受大里撓賜姓影響，其他族人也要求賜姓，因此衍生出力、机、姬、卯、候、毒、蘭、藍、東與買等少見姓氏。

後來因有汛兵、鄉保時常騷擾當地西拉雅人，西拉雅人於是上告官府，台灣縣衙門於乾隆35年發出諭示，表示羅漢內門的頭、二、三重埔（今內門三平里），及文果林、水蛙潭（今內門木柵里）等處由新港社「熟番」耕種，不許漢人私墾，也嚴禁鄉營兵役前往滋事。

大里撓後來成為內門木柵地區新港社群的領導頭目，於嘉慶3年（1798年）逝世，死後葬在內門三平里，墓地占地遼闊。

《羅漢門文史工作室》負責人陳聰賢表示，大里撓墓地30幾年前改建，規模縮小許多，後代子孫撿骨後，有200多年歷史的墓碑一度被人盜賣，送去花蓮打算磨平另做成新墓碑，但過程中切割機器不斷故障，最後只好送回內門重新建墓，大里撓墓碑傳奇至今仍令地方人士津津樂道。

內門木柵地區新港社群領導頭目大里撓，死後葬在內門三平里，墓地占地遼闊。（記者蘇福男攝）

位處峻嶺深谷、崎嶇惡地的高雄內門（舊名「羅漢門」），曾先後發生朱一貴、林爽文事件，被清廷視為最易窩藏反動份子之處。（記者蘇福男攝）

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