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    婆婆水杯20年沒洗！媳婦好心清洗竟被罵：把我的益生菌都洗掉了

    婆婆的水杯內壁佈滿水垢，原PO好心清洗，卻被指責「把20年的益生菌都洗掉了」。（擷取自臉書）

    婆婆的水杯內壁佈滿水垢，原PO好心清洗，卻被指責「把20年的益生菌都洗掉了」。（擷取自臉書）

    2025/05/05 23:06

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前回婆家吃飯，意外發現婆婆的水杯裡層布滿汙垢，看起來已經長年未清洗，出於衛生考量，她自作主張把水杯洗得乾乾淨淨，沒想到婆婆竟因此生氣，還說「我這是養了20年的益生菌，妳現在把它們全殺光了」，甚至因此身體不適，讓原PO當場傻眼。

    綜合貼文與照片可見，該水杯內壁佈滿黃褐色水垢，疑似多年未洗。原PO透露，她是在回婆家吃飯時看到這個杯子「太髒了」，便順手清洗，但婆婆不僅氣炸，還認為自己生病是因為「益生菌被洗掉了」，完全不領情。

    貼文曝光後，引來大批網友留言共鳴，有人笑說「跟我媽一樣，很恐怖」、「像洗了小孩的被被，原味不見了」或認為「像長年不洗澡的人一洗就生病，真的很神奇。」直呼，「你把人家養了20年的腸道菌相都改變了」、「妳洗掉的不是杯子，是一段歷史。」

    然而也有不少網友支持原PO，認為基本衛生不能忽略，「我家媽寶水杯比這還髒一倍，難怪一天到晚拉肚子」、「這種杯子早該洗，養菌當神明拜嗎？」或發出靈魂拷問，「為什麼要髒了自己的手呢？」分享類似經驗，「我也遇過，結果洗完被嫌水沒味道」搞笑表示，「通腸用的都是益生菌」。

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