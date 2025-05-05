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    白沙屯媽祖駐駕斗六福懋公司 網友熱議要去南投？

    白沙屯媽祖鑾駕5日駐架斗六福懋公司。（民眾提供）

    白沙屯媽祖鑾駕5日駐架斗六福懋公司。（民眾提供）

    2025/05/05 19:29

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香回程，今（5）日早上5點從斗南新崙派出所起駕，8點多在斗南與斗南交界斗南烏瓦磘雲林六房媽紅壇停駕1小時，9點多進入斗六市轄內賜福，一直到下午6點駐駕斗六石榴班福懋公司，明天早上6點起駕，在斗六賜福時間長達20小時，信徒激動感謝媽祖保祐。

    白沙屯媽祖鑾駕9點從六房媽紅壇起駕，即進入江厝沿著部落走巷道，中途10點17分停駕斗六市溝壩泰安路民宅，起駕後轉到台3線，走了20多分鐘10點42分停駕休息到下午2點。

    接著沿著台3線往斗六市區前進，在大學路與台3線路口、大學路與鎮南路口等重要路口，都有附近宮廟人員到路口跪求，祈求媽祖鑾駕前往賜福，媽祖鑾轎在路口搖晃許久都選擇直行台3線往林內方向前進。

    從溝垻派出所起駕後，媽祖鑾駕行經台3線旁斗六市立幼兒園，老師及小朋友在門口高喊媽祖、媽祖，我愛你，媽祖似乎聽到小朋友呼喚，轎班人員突然小跑步往幼兒園衝去且停駕在門口，起駕離開前媽祖還貼心進入園內讓師生鑽轎腳。

    從幼兒園起駕後一路沿著台3線林內方向前進，直到下午近6點時駐駕在斗六福懋公司，明年早上6點起駕。

    南投市長張嘉哲與妻子今年到拱天宮祈求媽祖到南投賜福，連續獲3個聖筊，鑾駕從北港回程就有不少民眾關注媽祖會不會去南投，台3線為往南投主要道路之一，駐駕福懋公司前往南投即引起熱論。

    白沙屯媽祖鑾駕停駕斗六市幼兒園賜福。（擷圖自白沙屯網路電視台）

    白沙屯媽祖鑾駕停駕斗六市幼兒園賜福。（擷圖自白沙屯網路電視台）

    白沙屯媽祖鑾駕停駕斗六市幼兒園賜福，媽祖還貼心進入園內讓小朋友鑽轎腳。（擷圖自白沙屯網路電視台）

    白沙屯媽祖鑾駕停駕斗六市幼兒園賜福，媽祖還貼心進入園內讓小朋友鑽轎腳。（擷圖自白沙屯網路電視台）

    白沙屯媽祖鑾駕5日駐架斗六福懋公司。（民眾提供）

    白沙屯媽祖鑾駕5日駐架斗六福懋公司。（民眾提供）

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