明天又變天！北台灣清晨起有雨 晚起擴及全台

明晚起各地有噢。（資料照）

2025/05/05 19:16

〔記者林志怡／台北報導〕近2天台灣重回好天氣，但明起又要變天，中央氣象署說明，明日受到鋒面影響，北台灣清晨起有雨，後隨著鋒面移動，晚間起雨區擴及全台，週四、週五雖水氣減少，但午後仍需注意局部短暫雷陣雨，下一波鋒面則接著從週五起逐漸影響台灣，週六、週日各地有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象署預報員陳姵安指出，明日至週三期間台灣受到梅雨鋒面影響，明清晨起中部以北山區就會有零星短暫陣雨出現，白天雨區擴及北部、東北部地區，且雨勢擴大為局部短暫陣雨或雷雨，但其他地區仍是多雲到晴的天氣，午後容易有局部短暫雷陣雨，山區需注意局部大雨。

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陳姵安提醒，明晚至週三期間，全台灣都會有雨，尤其西半部地區、東北部、東部地區有雷雨，中部以北、東北部、東部地區，以及午後各地山區容易有局部大雨發生。

週四、週五水氣相對較少，但週四受到殘留水氣影響，北部、東北部地區可能出現零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，週五則因水氣再度增加，雖各地仍是多雲到晴的天氣，但午後局部短暫雷陣雨區域擴及平地。

陳姵安說，週五晚起因另一波鋒面接近，北部地區、基隆北海岸有零星短暫陣雨，週六至下週一期間則受鋒面影響，週六、週日各地有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部地區容易有局部大雨。

待週一鋒面抵達巴士海峽，南部、東南部地區仍受水氣影響，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，陳姵安提到，未來一週各地白天氣溫大致維持在29至33度左右，但週三受到鋒面及降雨影響，氣溫略降，北部、宜花約24至25度，中部、台東約26至27度，南部約29至32度，低溫約21至22度，下週日白天氣溫也將相對偏涼。

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