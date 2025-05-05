防災館落腳鶯歌遭反彈恐生變？ 用地一審敗訴 消防局：不影響

新北市議員卓冠廷在議會質詢時，強烈反對市府「塞設」防災館至鶯歌，並指出用地涉及2公頃訴訟案，國產署一審已敗訴，要求市府應重新評估選址。 （記者羅國嘉翻攝）

2025/05/05 20:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市消防局去年規劃於鶯歌打造防災科技體驗館，及北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心，但計畫因用地爭議與地方溝通不足引發爭議。新北市議員卓冠廷今日在議會質詢時，強烈反對市府「塞設」防災館至鶯歌，並指出用地涉及2公頃訴訟案，國產署一審已敗訴，要求市府應重新評估選址。

新北消防局長陳崇岳說，該計畫是配合環境部2025至2029年5年專案計畫，最主要是新北還需要一個訓練中心，因一審判決出爐，整體面積會從7.5公頃縮小到5.5公傾，將縮小訓練場空間，但不影響量體。

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卓冠廷表示，防災體驗館原本應選址於交通便利處，作為民眾了解防災的重要據點，但市府卻選擇將其設於鶯歌河濱地區，交通不便且未與地方充分溝通。此外，該基地目前尚有11戶住家、豬舍與工廠等設施，居民權益未獲保障。他強調，市長侯友宜曾承諾「不與民爭地」，如今卻將強勢推案於鶯歌，恐違背初衷。

議員蘇泓欽也加入反對行列，認為市府應加強與地方對話，避免造成民怨。對於土地部分爭議，卓冠廷指出，其中2公頃涉及所有權訴訟，若最終法院判決國產署需還地予民，計畫恐面臨變數。

陳崇岳回應，目前國產署已將相關用地撥交消防局，對於影響的11戶居民，自去年中央核定預算後即展開協調，若涉及弱勢戶會由社會局介入協助。陳也補充，該館未來將與鶯歌當地的美術館、陶瓷博物館形成「文化防災園區」概念，吸引人流並提升地方價值。整體計畫現正進行細部設計，預計2026年主體工程動土，2028年完工，2029年啟用。

新北市消防局擬興建防災科技體驗館，去年消防局透露將落腳鶯歌。（圖由市議員卓冠廷提供）

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