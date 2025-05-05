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    試辦近半年！大埔路友善人行道去留 彰縣府這麼說

    彰化市大埔路人行道，縣府用半年試辦期評估成效，執行5個月來對友善行人和落實汽機車平權明顯改善，將會繼續實施。（記者張聰秋攝）

    彰化市大埔路人行道，縣府用半年試辦期評估成效，執行5個月來對友善行人和落實汽機車平權明顯改善，將會繼續實施。（記者張聰秋攝）

    2025/05/05 18:59

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年1月啟用的彰化市大埔路友善人行道，是全縣第一條標線型行人專用道，縣府用半年試辦期評估成效。不過這段期間內，已有不少人行道相關的交通事故與破壞行為影片在網路流傳，最近甚至同一地點又發生小客車撞上避車彎道區停放機車的事故，是否續留這條人行道，引發不少討論。有人認為路幅太小硬劃人行道太勉強，也有不少支持民眾主張應保障行人與機車的通行安全，正反聲音拉鋸中。

    對此，縣府工務處表示，大埔路人行道設置是配合全國性人本交通政策，透過標線引導行人與車輛分流，不僅讓機車不必再穿梭在汽車縫隙、閃避視線死角與大車內輪差的危險，也保障了行人路權。原本車道寬度為3.5公尺，設置後僅縮減30公分約為大人的腳掌長度，剩下3.2公尺，仍符合交通法規。至於部分用路人不習慣，可能與轉彎未減速、個人駕駛行為有關。

    工務處指出，目前已試辦5個月，警方持續取締違規停車與交通違規，整體狀況有明顯改善。這條人行道具有推動人本交通、落實汽機車平權的意義，原則上不會撤除，不過針對民眾反映頻繁出事的區域，將研議調整標誌標線或交通號誌，以降低事故發生率。

    這條標線型人行道全長約1,050公尺，於今年1月6日啟用，當時為改善大埔路行人通行空間，工務處將原本雙向車道縮減為各3.2公尺，並設置1.5公尺的停車區，提供行人專屬綠色步行空間。人行道若遭違停占用，警方將依《道路交通管理處罰條例》開罰。

    大埔路人行道相關交通事故與破壞行為影片，常在網路流傳，警方接獲報案處理。（圖警方提供）

    大埔路人行道相關交通事故與破壞行為影片，常在網路流傳，警方接獲報案處理。（圖警方提供）

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