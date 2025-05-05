高市全國首創「質譜宅急便」 深入農產產區AI快檢起跑

高雄市全國首創「質譜宅急便」今起跑，深入產區免費AI快檢農產品。（記者陳文嬋攝）

2025/05/05 18:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市全國首創「質譜宅急便」今起跑，深入產區免費AI快檢農產品，可檢驗200種常見農藥，並引進植物醫師專業團隊，為農產及食品安全把關。農業局與農業部農糧署、國立嘉義大學合作，首創「質譜宅急便」免費AI快檢巡迴服務，正值鳳梨及荔枝產季，今首站進駐大樹區姑山集貨場；大樹農會總幹事歐幸娟肯定讓農民受益良多，不僅省時省錢更便利，也提升自家產品的品質與信譽。

大樹果樹產銷班長尤峻今帶著班員一起送驗鳳梨，他開心地表示，以前自己送驗不但費用高時間也慢，現在有這麼貼心的服務，讓農民安心又省事，真的幫了農民很大的忙！

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農業局表示，將農業部農業藥物試驗所結合資通及人工智慧AI技術打造農藥質譜快檢車，結合嘉義大學植物醫師專業團隊深入產地，除縮短傳統檢驗流程，並降低農民負擔，提升主動送驗意願，增進高雄農產品整體安全管理效率。

農糧署南區分署高雄辦事處主任陳士成表示，全國有5台質譜快檢車，整合新進農藥快速萃取，以及人工智慧演算技術，每車造價高達1300萬元。高雄是全國率先將質譜快檢車導入產區巡迴的地方政府，透過主動性與行動力讓農民就近在產地享有快速、便利的農藥殘留檢驗服務，為全國食安把關樹立新標竿。

嘉義大學教授郭章信說，質譜快檢全程專業迅速，現場儲備植物醫師也提供用藥諮詢與病蟲害診斷，協助農民降低生產成本與風險，更能從源頭為食安把關。

農業局長姚志旺說，「質譜宅急便」是高雄農業創新服務的實踐，也是農民邁向食安自主管理的重要里程碑，今起將質譜車直接開到產地，首發駐點大樹區可就近服務農民，提供農產品上市前農藥殘留檢驗，同時也為消費者把關。

高雄市全國首創「質譜宅急便」今起跑，深入產區免費AI快檢農產品。（記者陳文嬋攝）

高雄市全國首創「質譜宅急便」今起跑，深入產區免費AI快檢農產品。（記者陳文嬋攝）

高雄市全國首創「質譜宅急便」今起跑，深入產區免費AI快檢農產品。（記者陳文嬋攝）

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