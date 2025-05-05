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    台南水果因春雨產量少！寄望麻豆文旦6月大爆發

    南麻豆柚農李明彥巡視文旦園，預估產量不會差太多。（記者楊金城攝）

    南麻豆柚農李明彥巡視文旦園，預估產量不會差太多。（記者楊金城攝）

    2025/05/05 19:43

    〔記者楊金城／台南報導〕台南芒果、荔枝、龍眼、酪梨、西瓜都受今年低溫、春雨影響產量，麻豆文旦不受今年低溫影響，反而是受去年颱風影響，目前正值生理落果期，等到6月初才能看出著果率。

    麻豆文旦在北麻豆產區，因土壤多屬黏土，文旦產量本就不及砂質土壤的南麻豆文旦產區，北麻豆北勢、南勢里的郭姓、陳姓柚農表示，柚花從2月底、3月初開得茂盛，但結成小果比率不高，有些柚園比去年少了2、3成，較差的甚至少了5成，在生理落果後的著果率可能更不好。南麻豆的柚農李明彥說，南麻豆的柚園平均來看，預估著果率比往年差一些而已，產量可預期。

    目前麻豆文旦已長至雞蛋大小，有些到棒球大小，北麻豆柚農認為去年颱風、部分柚園積水，影響文旦樹生長，產量會比去年差。

    農業部台南區農改場副研究員張汶肇指出，麻豆文旦特性是開柚花後不用授粉，為單偽著果的品種，目前正值生理落果期，如樹勢生長正常植株，至目前為止著果狀況穩定，但整體要到5月底至6月初生理落果後，果實大一點才有利於判別今年產量。

    麻豆文旦果園，生長穩定，6月初看著果率。（記者楊金城攝）

    麻豆文旦果園，生長穩定，6月初看著果率。（記者楊金城攝）

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