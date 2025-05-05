花蓮外海連震！規模5.5、4.4地震 氣象署19:10對外說明

花蓮外海發生芮氏規模5.5的地震。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/05 18:44

〔記者林志怡／台北報導〕花蓮外海地牛翻身！中央氣象署指出，今日晚間6時9分，於花蓮外海發生芮氏規模5.5的地震，花蓮縣鹽寮測得最大震度4級，宜蘭、南投等也測得震度3級，隨後相近區域再發生規模4.4的地震。中央氣象署地震測報中心將於19:10對外進行說明。

中央氣象署指出，花蓮縣東側外海今日晚間6時9分發生芮氏規模5.5的地震，地震深度約6.1公里，花蓮縣鹽寮測得最大震度4級，花蓮市、宜蘭縣澳花、南投縣合歡鄉也測得震度3級，另台中市、台東縣、新北市、雲林縣、彰化縣、嘉義縣也測得2級，其他台灣西部地區也普遍有1級震度。

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然而，晚間6時21分相近區域再發生芮氏規模4.4的地震，地震深度為16.7公里，花蓮是測得最大震度3級，其餘僅有宜蘭縣奧花、南投縣奧萬大、台中市梨山等測得1級震度。

吳健富指出，目前測報中心持續分析地震相關資料，預計稍晚對外進行說明；中央氣象署則表示，地震測報中心將會於19:10，由地震測報中心技正邱俊達進行說明會。

花蓮外海發生規模4.4的地震。（圖為中央氣象署提供）

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