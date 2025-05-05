台中補習班男師摸頭摟肩女學生 教育局要求暫停職務

台中市教育局長蔣偉民。（資料照）

2025/05/05 19:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區一所補習班疑發生教師騷擾學生事件，親友在臉書社團發文控訴孩子在補習班疑遭男老師騷擾，摸頭、摟肩、貼耳講話，家長並到派出所報案；台中市教育局表示，已依規定要求補習班負責人自即日起暫停該名教師職務，市府並啟動跨局處調查，若該班教師有違反兒童及少年福利與權益保障法或性騷擾防制法等情事，將依法嚴懲與重罰。

民眾在臉書社團發文指出，國三的姪女在補習班疑遭男老師摸頭、摟肩，臉貼到耳朵旁講話，這個行為長達好幾個月，目前得知不只一個人受害。文中提到，連補習班的同學，都跟姪女說，不知道老師在摸你嗎。

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教育局表示，5月3日接獲民眾檢舉沙鹿區某補習班發生疑似教師騷擾學生案件，家長也至派出所報案。因該補習班週日未上課，今天到場聯合稽查，但現場大門深鎖未營業。

教育局已依規要求補習班負責人自即日起暫停該教師職務，另教育局已於5月4日通報社政單位，跨局處調查該班教師有無違反兒童及少年福利與權益保障法或性騷擾防制法等情事，如有違法行為，將依法嚴懲與重罰。

教育局重申，補習班應尊重學生的學習權、受教育權、身體自主權等，嚴格要求班內教師謹慎恪守教師倫理及師生界線，更應強化及建立親師溝通之管道，以形塑優質的補習教育環境，倘有違反相關規定，肇生損害學生權益，教育局將依規嚴懲不貸。

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