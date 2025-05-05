台東市近郊小黑熊受困傳統獸鋏 麻醉送醫敗血症死亡

雖然族人立即通報、專家努力，但小黑熊仍未能撐過生死關頭。（林保署台東分署提供）

2025/05/05 19:56

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市近郊一頭未成年公熊清早在淺山地區嘶吼，引來獵人查看才得知牠被傳統帶鋼索的獵具綑住多時，獵人通報林保署後，小黑熊被麻醉送醫，但熊掌早已發黑腫脹，送醫後因敗血症死亡，但即使活得下來也得截肢。這是日前繼花蓮發生黑熊遭射殺後，又有一隻黑熊因人類行為而亡。

4月21日花蓮卓溪鄉因黑熊出沒捕殺家禽，部落巡守隊員見熊吃家犬後欲襲來開槍獵殺。今天清晨則是有黑熊出現在台東市近郊淺山，距住家僅130公尺，卻受困於傳統獸鋏（獵具），鋼索將這頭未成年的小黑熊牢綑。

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林保署台東分署表示，小黑熊被發現受困時雖仍在掙脫，但當時狀況已十分不樂觀，將其麻醉後，各項生理指數都很差，受困的左前肢也已腫脹發黑，到中午時已因敗血症嚴重、宣告不治。

林保署各分署皆推動黑熊生態服務給付計畫，也都推動「改良式獵具」多年，但花蓮狀況是即使知道熊出沒，仍未有更專業團隊前往處理，而是以傳統的持槍保衛部落模式巡守，以致人熊衝突，族人為保命導致黑熊喪命。相較花蓮情況，台東分署表示，這次台東事發地附近沒有雞舍或大規模養狗，只是有比較多果園。

台東分署表示，往好的方面來想獵人的保育意識有抬頭，還積極通報黑熊受困，可見保育意識紮根，雖在延平、海端鄉都有「柑仔店」雜貨店供族人以傳統獵具換改良式獵具，使黑熊不慎踩踏亦能平安掙脫，但事發地斑鳩、下賓朗一帶皆未曾傳出熊蹤，死亡黑熊亦未曾被捕過、追蹤，未來會再努力宣導改良式獵具。

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