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    竹縣府去年投入18億改善校園 今年再編列逾9億預算

    新竹縣政府在推動學校周邊的交通安全改善工作方面，截至113年度，已投入5億1662萬元。（擷取自新竹縣政府官網）

    新竹縣政府在推動學校周邊的交通安全改善工作方面，截至113年度，已投入5億1662萬元。（擷取自新竹縣政府官網）

    2025/05/05 18:52

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣人口穩定成長，即將突破60萬人口，縣府編列的教育預算也每年成長，補助各級學校進行設施改善與新建工程，優化校園無障礙環境，去（113）年改善經費總額18億100萬餘元，今年預計將再投入9億多預算。

    教育局表示，在推動學校周邊的交通安全改善工作方面，截至113年度，已投入5億1662萬元，全面啟動校園周邊及行車安全改善計畫，其中新社國小、竹北國中、竹北國小及中山國小的交通安全設施已完成並啟用，十興國小和豐田國小則正在施工中，新豐國中、華山國中及安興國小也已提出計畫，目前正爭取中央經費。

    在改善無障礙設施部分，113年度補助26所學校共2587萬元，彰顯縣府對無障礙設施的重視，其中尖石國中與新湖國小依規範改善坡道，解決了教學區與操場之間的高低差問題，提升了日常通行便利性，並在緊急情況下提供了安全逃生通道，落實以人為本的設計理念。

    此外，縣府也全面改善老舊校舍與運動設施，逐年編列經費協助學校進行消防安檢、公共安全檢查、屋頂防水隔熱、廁所整建及偏鄉宿舍改善等計畫。113年度投入12億5851萬元，透過這些改建，提升學生學習意願，並打造安全、健康且環保的教育環境。

    據統計，113年度新竹縣校園環境改善經費總額18億100萬9583元，其中竹北市共7億9677萬154元，竹東鎮共6億5692萬5196元，新豐鄉共9978萬7171元。

    教育局長楊郡慈表示，114年縣府預計投入教育預算9億3989萬餘元以上，其中國民教育部分約8億8152萬餘元，終身教育包括中央申請校園周邊暨校園安全改善經費合計4030萬元，特殊教育含無障礙改善等預計投入1806萬餘元。

    尖石國中無障礙校園坡道完工啟用。（擷取自新竹縣政府官網）

    尖石國中無障礙校園坡道完工啟用。（擷取自新竹縣政府官網）

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