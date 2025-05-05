帶動國內淨零新創產業成長 彭啓明：月底啟動百億綠色成長基金

環境部長彭啓明（右2）於今（5）日與立法院衛環委員會到苗栗縣考察時透露，賴清德總統將於本月底宣布啟動綠色成長基金帶動國內淨零新創產業成長。（縣府提供）

2025/05/05 18:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕環境部去年向國發基金申請100億元基金，盼帶動國內淨零新興產業投資。環境部長彭啓明於今（5）日與立法院衛環委員會到苗栗縣考察時透露，賴清德總統將於本月底宣布啟動綠色成長基金帶動國內淨零新創產業成長，環境部會主動積極來做，投資一些循環經淨好的項目，活化產業發展。

彭啓明於今年3月間受邀到台大進行氣候治理與綠領培育演講，他受訪時曾表示，之前向國發會爭取到的百億元綠色成長基金，預計5月成立綠色成長基金專案辦公室並正式掛牌運作，之後就可以開始受理投資案件，每案投資金額約是2千萬到1億元左右，盼透過綠色成長基金借力使力，帶動國內淨零新創產業成長，助攻淨零減碳。

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立法院衛環委員會今天到苗栗縣考察，彭啓明在縣府與立委邱鎮軍、王正旭，及苗栗縣長鍾東錦等人座談，再提及上個月國家氣候變遷對策委員提出資源循環再利用，要有資源循環的國家隊的概念。

彭啓明指出，資源循環有兩個面向，一個是所謂的稀有的貴金屬，是不是能夠循環利用留在台灣？因為現在很多的這個建築物，或是廢棄物裡面都有一些金屬，甚至手機都有稀土貴金屬在裡面，過去都把它當作廢棄物在處理掉，現在就要想辦法把它留下來，也是環境部未來的政策。

彭啓明說，台灣1年大概有1000萬噸無法去化的廢棄物，若能加以回收再利用，如同「城市採礦」，可大幅度減少廢棄物亂倒問題。環境部也支持苗栗縣推動新能源、淨零科技、循環經濟及產業園區的發展。

彭啓明指出，資源循環經濟是有利可圖的，但不是為了賺錢，而是為了環境可以更好。賴總統月底就會宣布啟動百億綠色成長基金，帶動國內淨零新創產業成長，環境部積極來做，主動投資一些好的項目，等於是有了好的產業，活化產業發展。

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