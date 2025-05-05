台南列管老樹墨西哥合歡枯枝多疑罹病 樹專家診斷改善棲地

台南市農業局委託廠商修剪永康三崁店神社遺址旁的墨西哥合歡枯枝。（記者劉婉君攝）

2025/05/05 18:27

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康三崁店神社遺址旁的墨西哥合歡，為台南市編號209號的列管珍貴老樹，近期因當地民眾發現樹勢不佳、枯枝多，擔心老樹再度感染褐根病，農業局會同專家會勘後，診斷為棲地積水環境導致，近日由廠商修剪枯枝，並將進行棲地排水改善。

根據農業局設立的解說牌，三崁店墨西哥合歡是台灣唯一僅存的墨西哥合歡老樹，樹齡約與三崁店神社創建的1931年同時期，老樹的樹形原本高大端正，但因棲地土質鬆軟，為積水地，主幹斜倚半趴地，長期自然生長之下，形成今日樹貌。

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由於老樹數年前曾感染褐根病，三崁店志工嚴舜茹、宋順元等人長期關注老樹的健康狀況，近期發現老樹枯枝多、樹勢不佳，擔心再次染病，向農業局通報。

農業局邀請嘉義大學樹木專家詹明勳現地會勘診斷後，發現墨西哥合歡棲地會積水，土壤缺氧，導致根系無法生長支撐地上部植株，因此樹木長到一定高度就會倒伏，只要改善排水，讓根系可以生長，植株的發育就會恢復正常。

至於枯死枝幹長出的真菌，並未感染樹木活組織，對樹木生長沒有影響。

農業局依詹明動的建議，近日已委由廠商經過多次施工，先將墨西哥合歡的枯枝修剪移除，後續將再進行棲地的排水設施改善。

墨西哥合歡目前生長狀況良好，陸續冒出新芽及綻放小黃花，也讓志工相當欣喜。

台南市農業局委託廠商修剪永康三崁店神社遺址旁的墨西哥合歡枯枝。（記者劉婉君攝）

台南永康三崁店神社遺址旁的墨西哥合歡棲地易積水，農業局將進行排水改善。（記者劉婉君攝）

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