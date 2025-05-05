為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    好玄！ 白沙屯媽祖不走省道 抄鄉間小路「繞過雲林縣府」前進

    白沙屯拱天宮媽祖鑾轎今（5）日下午行經雲林縣斗六市外圍。（圖擷取自「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

    白沙屯拱天宮媽祖鑾轎今（5）日下午行經雲林縣斗六市外圍。（圖擷取自「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

    2025/05/05 18:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，每年都會吸引數十萬信眾，一起徒步隨行10天9夜的行程。媽祖鑾轎今（5）日下午行經雲林縣斗六市外圍，不少民眾研究鑾轎行進路線時，注意到媽祖不走省道，反而選擇鄉間小路，這條路線還恰好是雲林縣政府的反方向，令眾人對此嘖嘖稱奇。

    據了解，白沙屯媽祖去年曾停駕雲林縣政府賜福，因此今年是否會再度前往雲林縣政府，引起不少關注。然而，雲林縣長張麗善1日參加拱天宮媽祖進香起駕儀式，因「移開拱天宮爐主」引起眾怒；2日在伸港福安宮牌樓前，持香下跪攔轎，媽祖鑾轎2度停下搖晃，便火速離開；3日在朝天宮刈火儀式中協助焚燒疏文，被民眾指出摺疊疏文僅草草展示，接著像「丟垃圾般硬塞」，種種行徑引發各界討論。

    對此，張麗善受訪表示，雖然這次面臨許多風波，但她認為「一切都是媽祖的旨意」，自己會虛心接受、承擔一切，還稱「惡黨雖多，不能勝一善」，她的心理素質要更堅強，把所有批評都當成善知識，才能勇敢、堅毅面對挑戰。同時，雲林縣政府已於5日一早在門前擺香案，不少信眾非常期待媽祖鑾轎能前來賜福。

    但根據大批網友分享白沙屯媽祖鑾轎的今日動態顯示，媽祖鑾轎在下午行至雲林縣斗六市後，轉而走向外環鄉間小路，並未前往雲林縣政府附近。不僅此如，從行徑路線顯示，媽祖鑾轎似乎是有意避開雲林縣政府，因為路線與雲林縣政府正好是「反方向」。

    網友們紛紛吐槽，「真的頭都不回」、「人算不如媽祖算」、「媽祖避開C位姊」、「媽祖娘娘就是帥」、「白沙屯媽真的很有個性」、「她會不會還是衝去某地方堵堵看」、「一路上借宿城隍廟、警察局，感覺就是在避小人」、「真的耶，媽祖真的繞路，就是不走直線」、「藍白草：請民進黨停止操弄媽祖，媽祖迫害，媽祖不公！？」

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    不少民眾研究鑾轎行進路線時，注意到媽祖不走省道，反而選擇鄉間小路，這條路線還恰好是雲林縣政府的反方向。（圖擷取自Threads）

    不少民眾研究鑾轎行進路線時，注意到媽祖不走省道，反而選擇鄉間小路，這條路線還恰好是雲林縣政府的反方向。（圖擷取自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播