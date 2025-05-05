好玄！ 白沙屯媽祖不走省道 抄鄉間小路「繞過雲林縣府」前進

白沙屯拱天宮媽祖鑾轎今（5）日下午行經雲林縣斗六市外圍。（圖擷取自「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

2025/05/05 18:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，每年都會吸引數十萬信眾，一起徒步隨行10天9夜的行程。媽祖鑾轎今（5）日下午行經雲林縣斗六市外圍，不少民眾研究鑾轎行進路線時，注意到媽祖不走省道，反而選擇鄉間小路，這條路線還恰好是雲林縣政府的反方向，令眾人對此嘖嘖稱奇。

據了解，白沙屯媽祖去年曾停駕雲林縣政府賜福，因此今年是否會再度前往雲林縣政府，引起不少關注。然而，雲林縣長張麗善1日參加拱天宮媽祖進香起駕儀式，因「移開拱天宮爐主」引起眾怒；2日在伸港福安宮牌樓前，持香下跪攔轎，媽祖鑾轎2度停下搖晃，便火速離開；3日在朝天宮刈火儀式中協助焚燒疏文，被民眾指出摺疊疏文僅草草展示，接著像「丟垃圾般硬塞」，種種行徑引發各界討論。

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對此，張麗善受訪表示，雖然這次面臨許多風波，但她認為「一切都是媽祖的旨意」，自己會虛心接受、承擔一切，還稱「惡黨雖多，不能勝一善」，她的心理素質要更堅強，把所有批評都當成善知識，才能勇敢、堅毅面對挑戰。同時，雲林縣政府已於5日一早在門前擺香案，不少信眾非常期待媽祖鑾轎能前來賜福。

但根據大批網友分享白沙屯媽祖鑾轎的今日動態顯示，媽祖鑾轎在下午行至雲林縣斗六市後，轉而走向外環鄉間小路，並未前往雲林縣政府附近。不僅此如，從行徑路線顯示，媽祖鑾轎似乎是有意避開雲林縣政府，因為路線與雲林縣政府正好是「反方向」。

網友們紛紛吐槽，「真的頭都不回」、「人算不如媽祖算」、「媽祖避開C位姊」、「媽祖娘娘就是帥」、「白沙屯媽真的很有個性」、「她會不會還是衝去某地方堵堵看」、「一路上借宿城隍廟、警察局，感覺就是在避小人」、「真的耶，媽祖真的繞路，就是不走直線」、「藍白草：請民進黨停止操弄媽祖，媽祖迫害，媽祖不公！？」

不少民眾研究鑾轎行進路線時，注意到媽祖不走省道，反而選擇鄉間小路，這條路線還恰好是雲林縣政府的反方向。（圖擷取自Threads）

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