直擊北捷「幽靈列車」鐵軌還狂冒火花！網驚：從沒看過

有網友分享，凌晨三點驚見「幽靈列車」，還不斷冒出火花。（擷取自Threads＠a_kai2000）

2025/05/05 19:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凌晨的北捷驚見「幽靈列車」？一名網友指出，在捷運圓山站看見一輛外觀老舊的列車進站，且行經的軌道還會一直冒出大量的火花，讓原PO直呼，「阿彌陀佛」。貼文曝光後，內行網友則透露，這其實是「磨軌道用的列車」，是為了維護軌道的平整，才會讓鐵軌冒出火花。

網友在社群平台threads發文說，凌晨三點經過台北捷運圓山站附近時，驚見一台外觀老舊、車體殘破的列車緩緩駛入月台，現場不僅傳出刺耳的摩擦聲，鐵軌間甚至還冒出火花，情景相當詭異，對此讓原PO直呼，「半夜真的不能亂出門，圓山站進站一班幽靈列車，然後進站的時候鐵軌還一直冒出火花，阿彌陀佛」。

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貼文曝光後，內行網友指出，「這叫做『磨軌列車』是軌道修復之類的工程很正常，通常皆是在半夜進行」、「捷運收班後的1:30至6:00會利用不到5小時的時間，派工程車進行維護」、「捷運裡半夜工作的夥伴其實很多，都是為了隔日的營運安全做準備！真的好偉大」、「長知識了，真的第一次看到磨軌車，而且很少，在北部都不曾看過，這工作感覺很辛苦」、「這是磨軌車啦！全世界的鐵路系統都會有的軌道保護機械，沒有技術人員辛苦通宵做維護，你早上都沒車坐啦」。

內行人指出，原來是「磨軌列車」趁半夜進行軌道的定期養護。（資料照）

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