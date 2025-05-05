憂澳洲萊豬流向不明 新北議員陳世軒籲強化稽查與資訊揭露

民眾黨新北市議員陳世軒呼籲市府應主動出擊，加強抽驗並落實溯源制度；示意圖。（資料照）

2025/05/05 18:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對我國首次驗出含萊克多巴胺的澳洲進口冷凍豬腳（檢出量0.001ppm），引發民眾對食安風險高度關注。民眾黨新北市議員陳世軒表示，該批豬腳流向不明，中央與地方標準不一，恐讓含萊劑肉品混入加工品、組合肉中，呼籲市府應主動出擊，加強抽驗並落實溯源制度。市府衛生局表示，至今新北市歷年市售豬肉檢驗結果皆為「未檢出」，也無使用紀錄，請市民安心。

根據食藥署公布資料，這批澳洲冷凍豬腳含0.001ppm萊劑，雖低於國際容許值，仍讓消費者憂心忡忡。陳世軒指出，新北作為全台人口最多的城市，應堅守「零檢出」原則，強化監管機制，保障市民健康。根據中央的豬肉儀表板顯示，今年進口豬肉占市場23％，內臟占7％，但市場抽查卻與進口比例明顯不符，是否有萊豬以混入組合肉或加工肉流入市場不得而知，加上中央針對萊劑的容許範圍跟地方有落差，導致新北在執行上必須更加嚴謹，因此呼籲新北市應主動出擊，加強檢驗與溯源，杜絕萊豬流入市場，特別是加工食品與組合肉的潛在風險。

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陳世軒實際查詢新北「食材登錄平台」時更發現，有速食業者所販售的豬肉產品，其萊劑檢驗報告竟仍停留在去年四月，未見更新，質疑市府對業者資訊揭露的稽查過於鬆散。他呼籲衛生局應督促業者定期更新檢驗資訊，並即時公開於平台。

陳世軒建議，針對高風險來源的進口豬肉及內臟，增加抽檢頻率，並將檢測結果即時公開於「新北市食材登錄平台」，接受市民監督，提升透明度；萊豬可能混入組合肉或加工肉（如香腸、火腿），新北市應要求加工食品業者明確標示肉品來源及是否含萊克多巴胺，由於許多餐飲業者的貼紙標章都是幾年前張貼，「更新標示」很重要，並補助新北市養豬業者提升品質，優先使用國產豬，降低對進口豬肉依賴，減少萊豬流入風險。

衛生局表示，市府已從邊境管理至市面抽檢實施「雙把關」機制。針對此次檢出萊劑的澳洲豬腳，經查進口商非新北轄區業者，且業者已聲明該批產品未流入市面；針對豬肉產品，包括生鮮與加工類別，每年皆實施不間斷稽查，違規者依法裁罰，確保來源清楚、標示正確。針對議員所提平台資訊更新問題，也已要求業者持續揭露與更新，並由市府滾動檢視，提升資訊透明度。

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