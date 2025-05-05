高捷O9聯開A基地評選出爐 業者擬斥65億打造「運動i高雄」

高捷O9聯開案A基地評選出爐，圖為開發模擬概況。（捷運局提供）

2025/05/05 17:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運橘線O9聯合開發案A基地評選結果出爐，由聯上實業股份有限公司及美力營造股份有限公司團隊獲選最優申請人；高市府指出，業者預估將投入65億元規劃運動相關商業設施、智慧節能住宅，開發後高市府將分回200坪公共托育、親子館及30億元挹注捷運建設。

捷運局長吳嘉昌表示，O9聯開案A基地是陳其邁市長上任來，捷運局第8個完成評選的聯開案，累計為高雄市創造370億元收入挹注捷運建設，今年上半年陸續推出苓雅清潔隊舊址、捷運R17站A5基地開發案，下半年將再推動O9聯合開發案BC基地、前金區後金段等開發案，讓聯合開發收益持續挹注捷運建設經費。

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捷運局說明，配合苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park推出O9聯開案，其中A基地面積1573坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%，開發量體含車位約2.3萬坪，選出最優申請人聯上實業股份有限公司及美力營造股份有限公司團隊。

該基地緊鄰全新啟用的苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，將搭配運動休閒活動，提供體育用品商店、咖啡酒吧，成為兼具地方特色的運動場域及城市會客室，鼓勵市民朋友搭乘捷運到此造訪。

規劃團隊以「運動i高雄」為主題，低樓層設置健身中心，並依據招商條件設置立體連通系統串聯捷運站與苓雅運動園區Kaohsiung Highline Park，讓市民可沿著立體長廊從捷運站走回家，或跑步至highline park環形跑道。

另基地南側為中正少棒場、四維羽球場、籃球場，讓運動成為生活的一部分，從幼兒到長者，無論專業運動員或一般民眾，都能方便抵達運動場所，感受運動帶來的健康、朝氣與歡樂，讓高雄成為全民參與的運動城市。

高捷O9聯開案A基地評選出爐，圖為開發模擬概況。（捷運局提供）

高捷O9聯開案A基地評選出爐，圖為基地概況。（捷運局提供）

高捷O9聯開案A基地評選出爐，開發場址位於途中棒球場上方空地。（捷運局提供）

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