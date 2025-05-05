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    白沙屯媽祖回鑾 5/10、5/11台1線苑裡通霄有交管

    白沙屯媽祖進香於回鑾路上，今天下午行至雲林縣斗六市。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖進香於回鑾路上，今天下午行至雲林縣斗六市。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    2025/05/05 17:12

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕白沙屯媽祖進香於回鑾路上，今天下午行至雲林縣斗六市，預計10日返抵苗栗縣境、11日回宮，苗栗縣警察局公告10日0時起至11日晚間8點，針對台1線苑裡及通霄鎮執行交通管制措施，請民眾留意並配合交通指揮，提前規劃交通路線。

    警察局表示，「粉紅超跑」預計10日返抵苗栗縣境，10日零時起，交通管制範圍以苑裡市區、通霄市區道路以及沿線台1線為主，屆時將分段、分時管制；屆時台1線苑裡至通霄路段將封閉北上車道，調撥南下車道為單線雙向通行。

    依往例，媽祖鑾轎於10日晚間將會駐駕通霄慈后宮，隔天一早起駕至新埔秋茂園對面空地進行換轎儀式；當天下午3點45分入宮安座。

    警方表示，11日媽祖回宮的最後一哩路，交管以拱天宮、慈后宮（駐駕處）、通霄火車站周邊道路，及沿線台1線、海堤路等，分段、分時管制。其中，台1線於11日0時起，從123.5公里至131.5公里將全線封閉，請車輛改走西濱公路；白沙屯地區周邊道路的管制時間將視人潮疏散狀況，預估至晚間8點為止。

    警方請民眾配合交通指揮，提前規劃交通路線，尤其不要違規停車；提醒大家，最新路況可收聽警廣台中分台FM94.5。

    白沙屯媽祖進香於回鑾路上，預計10日返抵苗栗縣境、11日回宮，苗栗縣警察局公告10日0時起至11日晚間8點，針對台1線苑裡及通霄鎮執行交通管制措施。（警方提供）

    白沙屯媽祖進香於回鑾路上，預計10日返抵苗栗縣境、11日回宮，苗栗縣警察局公告10日0時起至11日晚間8點，針對台1線苑裡及通霄鎮執行交通管制措施。（警方提供）

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