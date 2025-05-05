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    北埔鄉綜合行政大樓動工 結合行政、文化、托育與運動多功能

    北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心及親子公園，今（5）日上午由客委會主委古秀妃（左起3人）、北埔鄉長莊明增、新竹縣長楊文科等人持鏟動土。（記者廖雪茹攝）

    北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心及親子公園，今（5）日上午由客委會主委古秀妃（左起3人）、北埔鄉長莊明增、新竹縣長楊文科等人持鏟動土。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/05 17:12

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所原位於老街區，在客委會和竹縣府補助下，斥資總經費4.25億元，於台3線旁，新建北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心及親子公園，今（5）日上午熱鬧動土，整合鄉公所及戶政廳舍，並規劃設立客庄生活交流中心、公共托育及樂活運動場館，預計2027年年底完工後，將成為北埔地區行政、文化與社區交流的核心場域。

    動土典禮在祥獅獻瑞與戰鼓迎賓中展開，由北埔鄉長莊明增主持，縣長楊文科、客委會主委古秀妃及民意代表，與共同見證北埔鄉發展邁向新的里程碑。

    莊明增致詞時提及，本工程獲得地方企業大力響應，綜合行政大樓基地有賴縣長楊文科的協調，富相科技願意配合出售土地，成就遷建案的關鍵一步；曼哈頓建設公司慷慨捐建親子公園，提供鄉親遊憩的新綠地，地方共榮的典範令人感佩。

    工程總經費4.25億元，其中客庄生活交流中心與托嬰空間、運動場館等設施，獲客委會核定1.13億餘元並補助9500多萬元（佔84%），綜合行政大樓工程獲新竹縣政府補助4000萬元，戶政分攤2000多萬元，鄉公所分年編列自籌款2.65億餘元。莊明增強調，這不只是蓋一棟辦公大樓，而是一場全方位公共服務的升級。北埔未來的發展，應兼顧客家文化傳承、家庭友善與青年返鄉，打造真正宜居宜業的智能山城。

    古秀妃表示，北埔即將興建的綜合大樓，是一座集社區交流、文化傳承、運動休閒、公共托育等功能於一體的「客庄生活交流中心」，相信未來能滿足各年齡層民眾需求，成為親子、老幼同樂的場域空間。 楊文科也期許新建綜合大樓成為北埔的新地標，活絡地方發展。

    北埔鄉公所表示，該案基地面積約1422.7坪，總樓地板面積1841坪。將興建地上3層建物，除了鄉公所辦公廳舍，地上1層另規劃戶政事務所、公共托育，2樓有鄉代會，1至2樓客庄生活交流中心，3樓設置樂活運動場館。

    新竹縣北埔鄉公所原位於老街區，在客委會和竹縣府補助下，斥資總經費4.25億元，於台3線旁，新建北埔綜合行政大樓暨客庄生活交流中心及親子公園，今（5）日上午舉行動土典禮。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣北埔鄉公所原位於老街區，在客委會和竹縣府補助下，斥資總經費4.25億元，於台3線旁，新建北埔綜合行政大樓暨客庄生活交流中心及親子公園，今（5）日上午舉行動土典禮。（記者廖雪茹攝）

    北埔鄉綜合行政大整合鄉公所及戶政廳舍，並規劃設立客庄生活交流中心、公共托育及樂活運動場館，預計2027年年底完工。（記者廖雪茹攝）

    北埔鄉綜合行政大整合鄉公所及戶政廳舍，並規劃設立客庄生活交流中心、公共托育及樂活運動場館，預計2027年年底完工。（記者廖雪茹攝）

    北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心完工模擬示意圖。（北埔鄉公所提供）

    北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心完工模擬示意圖。（北埔鄉公所提供）

    北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心完工模擬示意圖。（北埔鄉公所提供）

    北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心完工模擬示意圖。（北埔鄉公所提供）

    位於台3線旁的北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心及親子公園基地。（記者廖雪茹攝）

    位於台3線旁的北埔鄉綜合行政大樓暨客庄生活交流中心及親子公園基地。（記者廖雪茹攝）

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