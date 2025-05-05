高鐵延伸宜蘭環評初審卡關！7/31前補強生態衝擊與復原計畫 再審

高鐵延伸宜蘭案環評初審，交通部政務次長伍勝園（右）、鐵道局長楊正君（左）發表意見。（記者羅沛德攝）

2025/05/05 16:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今（5日）舉行高鐵延伸宜蘭環評案，環評委員認為開發單位交通部鐵道局應該要加強說明高鐵延伸宜蘭案跟北宜直鐵的關聯性，還有開闢10個隧道對生態的衝擊，還有復原計畫等，還有對施工期間土石方管理等要有更詳細說明，環評委員認為開發單位需在7月31日前補正資料後再審。

環境部今天上午9時30分舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，交通部鐵道局提出的環評報告指出，高鐵延伸宜蘭的路線規劃起點銜接既有高鐵南港站的地下月台，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入宜蘭，預計於宜蘭縣府東南側設站，並會再往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里，未來台北到宜蘭路程將從現行的65分鐘縮短為20分，並且範疇界定方案也表示沒有其他替代方案如北宜直鐵等方案可選擇。

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環評委員認為開發單位還要再將相關資料補正後再審，包含應強化說明高鐵延伸宜蘭案跟北宜直鐵的關聯性，包含要分析經濟效益、財務評估比較與營運收支的衝擊分析，還有該計畫案預計開闢10座隧道，應該提出生態衝擊、地下水脈、邊坡穩定分析、環境監測與完工復原計畫，還有也要針對施工穿越斷層、地質敏感區、破碎帶風險等要有更具體的緊急應變措施，也要納入環境保護計畫。

補正的資料還包含須強化對翡翠水庫集水區等水質保護措施，以及土石方等管理管制措施等要有更舉體的作法，還有土石方開挖期間如何對平地交通減緩衝擊等，還有分析營運人流估算等，並檢討沿線各區域實際集水範圍，補充地下水三維數值分析之參數及模擬方式，重新估算湧水對區域水系水資源之影響，強化數據具區域代表性及精確性，也要提出具體的植栽補植計畫，還有高架橋樑跨越農地對沿線農作物生長影響等評估。

該案的維修基地也在土壤液化高潛勢區，環評委員認為開發單位要補充說明維修基地維修作業內容、安全及具體規劃（含用電、用水、基地高程、區域排水計畫、廢棄物處理及綠帶規劃面積等），也關切施工與營運後產生的噪音問題，認為應檢討降噪設計並強化噪音防制措施，還有應該加強沿線居民等利害關係人與團體溝通，也要加強路線有形或無形文化資產如大竹圍考古遺址與礁溪案龍競渡等影響評估。

環評委員也要求開發單位要補充路線行經雙溪以南，大溪川至得子口溪之間水系，為河海洄游魚種保育類重要棲地之特殊生態區，研提具體生態減輕措施。

鐵道局局長楊正君表示，尊重環評委員結論辦理。

環境部舉行高鐵延伸宜蘭案環評初審。（記者羅沛德攝）

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