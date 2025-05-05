北市地籍錯登亂象 議員促加速清查、納入危老補救機制

台北市議員汪志冰今於市議會質詢揭露，地政登記錯誤及測量面積不符問題頻傳，導致民眾權益受損。（記者劉詠韻翻攝）

2025/05/05 16:52

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議員汪志冰今於市議會質詢揭露，地政登記錯誤及測量面積不符問題頻傳，導致民眾權益受損，反觀台北市地政局2022年推動「土地建築線與地籍線預檢方案」至今，3年間642件都更案僅11%申請，呼籲局處須加快清查土地面積不符效率，併同處理土地建築線、地藉線預檢機制需將危老重建，陽台補登作業方面上也應有積極作為。

汪志冰表示，今年2月接獲士林區鄭姓民眾陳情，因其屋齡50年而與鄰居發生訴訟糾紛，並莫名遭到查封，直至法院發現有誤後要求地政事務所釐清，整棟8名住戶才得知名下不動產，土地權狀所登載的地號、建號及坪數大小相互錯置。離譜的是，地政事務所於事發之初竟要住戶換屋居住，礙於該地號10幾年前曾有鄰地占用糾紛，雖一度經測量後達成和解，但今年再度測量，竟又發現占用到法定空地，衍生更棘手問題，一連串公務機關的錯誤卻要巿民承擔。

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類似情況並非個案，汪志冰續指，自2016年至2024年間共受理98件土地登記損害賠償申請，其中54件需賠償，比例達55%，總金額逾5200萬元，單筆最高高達938萬元，平均審理期長達6至7個月，錯誤類型多為測量與登記不符，影響民眾資產價值甚鉅。

汪志冰批評，地政局自2008年啟動地籍清查作業，至今已處理逾1.3萬筆，尚有約9700筆未清查，依目前進度推估仍需近30年完成，進展緩慢令人擔憂，依土地法第68條規定，地政機關須對因錯誤登記導致損害負賠償責任，台北市地政局應提高查核效率，杜絕再犯。

針對都更過程中常見的面積不符問題，汪志冰指地政局於2022年推出「土地建築線與地籍線預檢方案」，目的在於提前發現錯誤，避免都更案被迫重申，但實施3年來僅有72件申請，占同期642件都更案的11%，顯見推動成效不彰，預檢機制未涵蓋危老重建案件，行政範疇也明顯不足。

汪志冰直言，台北市40年以上老屋多達49萬戶，許多建物存在陽台未登記情形，導致民眾於都更或改建時方發現產權受損，而陽台補登後可增加數十至百萬元不等價值，卻因建管處與地政局缺乏資料整合，需由民眾自行發現並申辦，明顯消極。

地政局長王瑞雲回應，危老程序上與都更並不一樣，目前已與建管處達成共識，預計最快在5月有望實施。針對都更過程面積不符疑慮，王表示將呈遞資料予都更處，都更處受理後會再向實施者進行宣導，地政幹事審查時發現有建商擔心麻煩先自行申請，承諾盡量落實源頭管理。

至於北市屋齡40年以上約49萬戶發生陽台漏登的情形，王瑞雲表示先前曾主動通知同一棟住戶進行陽台補登，但有民眾因目前未有都更計劃、房屋稅恐增多而拒絕補登，後續將與士林地政事務所視人力等情況，進行分階段管理。

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