放寬日本牛肉進口預告期滿 食藥署：上路沒有時程表

衛福部食藥署召開記者會，食藥署長姜至剛。（記者陳逸寬攝）

2025/05/05 16:34

〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署今年3月預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消原先僅限30月齡以下牛隻的限制，全面開放日本牛肉進口，今（5日）預告期滿，目前收到3則意見，後續會綜整評估，食藥署長姜至剛表示，上路沒有時程表。

出於國際狂牛症疫情，台灣在2003年禁止疫區國家輸入牛肉，包含美國、加拿大、日本，2017年有條件解封，並陸續在2021年、2023年放寬進口美國、加拿大的全牛齡牛肉，對日本牛肉則仍僅限進口30月齡以下，但食藥署於今年3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，全面開放日本牛肉輸入台灣。

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姜至剛今日再次說明，針對全面開放日本牛肉輸入台灣，審查程序已經完備，日本從2009年以後就未再出現狂牛症案例，並被世界動物衛生組織評定為風險可忽略的國家，且美、加、紐、澳、歐盟等超過30個國家已開放日本全齡牛進口，進而預告修正草案。

姜至剛也提到，考慮國人攝食風險的評估結果，如果以最保守估計，每天食用風險最高的日本帶骨牛肉，在1億5千人中有1例庫賈氏病，因此都有為大家安全把關，政策也都準備好了，但具體上路尚無時間表。

食藥署食品組長劉芳銘指出，此案預告期至今天期滿，目前收到4則意見，主要是民眾對於安全的疑慮與消基會的反映，像是報告沒有在網上公告等，會綜整做進一步評估，再進行後續辦理。

另外，國內開放萊劑殘留容許量於牛肌肉上，自2012年9月11日解放進口禁令，食藥署統計，截至今年4月底邊境報驗牛肉及牛雜碎共24萬9609批，檢出萊劑2493批，其中，不合格6批均退運銷毀。

此外，同時間對於市售進口及國產牛肉產品抽驗6141件乙型受體素（含萊劑），僅1件「美國冷藏牛腱」檢出0.02 ppm（百萬分之一濃度）萊劑不合格，其餘皆合格。

衛福部食藥署召開記者會，食藥署食品組長劉芳銘。（記者陳逸寬攝）

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