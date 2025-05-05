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    澳萊豬遭疑是美萊豬輸台敲門磚 食藥署長：這件事不存在

    立委質疑澳洲萊豬恐成為「美國萊豬輸台的敲門磚」，食藥署署長姜至剛今（5日）表示，這種說法不可想像，也不存在。（記者陳逸寬攝）

    立委質疑澳洲萊豬恐成為「美國萊豬輸台的敲門磚」，食藥署署長姜至剛今（5日）表示，這種說法不可想像，也不存在。（記者陳逸寬攝）

    2025/05/05 16:22

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內出現首批進口「萊豬」進口，雖然來自澳洲，但有在野黨立委質疑恐成為「美國萊豬輸台的敲門磚」。對此，食藥署署長姜至剛今（5日）表示，這種說法不可想像，也不存在，直呼「這件事是不存在的」，進口過程均按一般查驗抽批，一有結果就向國人報告，沒有任何隱藏。

    針對外界關注台美關稅談判的食品環節，姜至剛強調，談判離他很遠，一切由行政院進一步跟美方磋商，食藥署會配合政府政策。

    食藥署強調，秉持四大原則，包含食安優先，審慎、積極致力把關全體國人的食品安全，建構食在安心的環境；科學分析，秉持科學及專業的態度，訂定安全且合理管理規範；國際標準，根據科學實證、國人膳食風險評估，並參考國際標準，訂定相關管理措施；市場稽查，透過跨部會及中央地方合作，落實邊境查驗與市場稽查。

    食藥署也指出，「豬肉儀表板」是該署一直秉持檢驗結果的透明揭露，讓民眾安心。所有放行產品，都在科學分析下可接受風險。目前如此，未來也持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理。

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